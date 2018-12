100 procent i rente: Ny lånetjeneste er indklaget til forbrugerombudsmanden

Er det erhvervsvirksomhed, når en hjemmeside tjener penge på at facilitere lån mellem private? Og er det erhvervsvirksomhed, når private udlåner til adskillige andre private, de ikke kender, med profit for øje?

De spørgsmål skal forbrugerombudsmanden snart vurdere, hvis den uafhængige myndighed vælger at starte en sag på baggrund af en klage, den har fået over lånetjenesten Primutu.

- Vi skal først vurdere, om der er grundlag for, at vi tager sagen op til nærmere behandling, siger Jacob Tanderup Linkis fra Forbrugerombudsmanden, der også påpeger, at han ikke kan udtale sig om lovligheden af den konkrete hjemmeside på nuværende tidspunkt.

Primutu.dk udøver en form for match-making mellem private långivere og låntagere, der ofte skal betale 100 procent i rente for en måneds lån, og hvor de årlige omkostninger, ÅOP, derved kan nå svimlende højder op til 1200 procent. Men ifølge siden selv, hører den ikke under lovgivning om finansiel virksomhed, fordi den er en såkaldt "peer-to-peer virksomhed". Ifølge forbrugerombudsmanden er det dog relevant at se på, om der på eller via hjemmesiden drives erhvervsvirksomhed. Hvis det er tilfældet, skal den danske forbrugerlovgivning nemlig overholdes.

- Det er ikke ulovligt at låne penge mellem private. Man må godt låne penge til sine børn, og venner kan låne penge til hinanden. Men så snart långivning foregår som erhvervsvirksomhed, vil der være en lang række forbrugerbeskyttende regler, der skal overholdes. Det betyder blandt andet, at långiveren skal give en række kreditoplysninger og lave en kreditvurdering af låntageren. Det betyder også, at der er fortrydelsesret på lånet. Der skal ikke nødvendigvis så meget til, for at man bliver anset som erhvervsdrivende. Hvis man tjener penge på mere systematisk at låne ud til folk, man ikke kender, vil der være en formodning for, at man er erhvervsdrivende. Det er ikke et krav, at långivningen er ens fuldtidsbeskæftigelse. Bierhverv kan godt have karakter af erhvervsvirksomhed. Selvom långiverne i egen optik bare er private personer, som låner ud til andre på nettet, kan de altså godt være erhvervsdrivende i lovens forstand, siger Jacob Tanderup Linkis.