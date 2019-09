Peter Hummelgaard (S) har som beskæftigelsesminister ansvaret for at få gennemført den aftale om en seniorpension, som den tidligere regering aftalte med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, du har lige modtaget et brev fra partierne bag aftalen om seniorpension. De rykker for, at der snart skal ske noget, så aftalen kan iværksættes den 1. januar. Hvad siger du til det?

Der er sådan set ikke nogen grund til, at de rykker for noget. Partierne bag brevet var indkaldt til et møde sidste torsdag, som de meldte afbud til dagen før. Regeringen har allerede sagt, at vi vil gennemføre aftalen om seniorpension, så nu har vi indkaldt til et nyt møde på torsdag, som vi håber de denne gang vil deltage i. Her skal vi diskutere det, som de efterlyser handling på. Nemlig at sætte et analysearbejde i gang for at finde ud af, hvilken myndighed, der skal foretage visitationen til seniorpension.

Hvorfor skal der sættes et analysearbejde i gang?

Fordi de partier, der indgik aftalen dengang, ikke kunne blive enige om, hvem der skal visitere til seniorpension, da de sad og forhandlede.

Men nu er de jo blevet enige om, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (ASE - tidligere Arbejdsskadestyrelsen) skal finde ud af, hvem der kan få seniorpension. Det skriver de i brevet.

Det er fint, at de nu godt kan blive enige uden at lave et analysearbejde, så den drøftelse vil vi da tage med dem på torsdag. Men vi bliver nødt til at finde ud af, om den myndighed (ASE) også er i stand til at løse opgaven fra første januar. Det ved vi jo ikke, når analysearbejdet ikke er sat i gang endnu.

Når du siger analysearbejde, så lyder det som noget langsommeligt noget. Er det det?

Det er aftalepartierne, der har skrevet, at der skal iværksættes et analysearbejde af hvilken myndighed, der skal stå for visitationen, så det er det, vi agter at gøre.

Men hvad vil du sige til de nedslidte personer, der sidder og håber, at aftalen træder i kraft 1. januar og giver dem den håndsrækning, som et flertal i Folketinget har lovet?

Det er jo til syvende og sidst op til aftalepartierne. Man kan jo ikke give ansvaret for at visitere til en myndighed, som ikke har kompetencerne eller ikke er i stand til at begynde at visitere fra 1. januar. Hvis ASE ikke kan fra januar, så skal aftalepartierne tage stilling til, om opgaven skal varetages af kommunerne, eller om ikrafttrædelsen skal udskydes. Det er aftalepartiernes afgørelse.

Men det er vel dig som beskæftigelsesminister, som sidder bag det apparat, der kan skal løse opgaven. Er det ikke dig, der skal skubbe på og få det til at lykkes?

Det vil jeg da også gøre, men vi har jo ikke siden valget været på Hogwarts og lært at trylle. Der er vel også en grund til, at aftalepartierne ikke var i stand til at blive enige om det her, da de sad og forhandlede det. Regeringen er fuldstændig loyal over for gennemførelsen af aftalen.

Hvad forventer du, der kommer ud af mødet med aftale-partierne torsdag?

Hvis de kan på torsdag, så håber jeg, at de vil sætte nogle flere ord på, hvorfor de nu mener, at AES er den rigtige myndighed. Og så håber jeg, vi derfra bliver enige om, hvordan vi går videre. Vi vil gerne være gode viceværter for en aftale, vi desværre ikke selv fik mulighed for at deltage i. Vi ser aftalen som en fin sidevogn til vores eget ønske om at skabe en ret til tidlig tilbagetrækning for folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet.