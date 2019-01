- Vi har ikke forstand på sagens indhold

Genan-stifteren Bent A. Nielsen skulle have været afhørt i sagen om bedrageri og mandatsvig for en halv milliard kroner, men blev det ikke. Retsdagen gik i stedet med gennemgang af juridske og regnskabsmæssige spidsfindigheder og fremlæggelse af flere begæringer fra forsvarerne. Arkivfoto: Preben Madsen/Ritzau Scanpix

Svig og bedrag: Hverken forsvaret eller anklagemyndigheden har forstand på den sag om svig og bedrag for en halv milliard kroner, der siden november og frem til marts er under behandling ved retten i Viborg. Det synspunkt fremførte forsvarsadvokat Erik Werlauff under tirsdagens retsmøde i sagen mod Bent. A. Nielsen, stifter og tidligere ejer af miljøfirmaet Genan, der producerer genanvendelsesmateriale af gamle dæk. Werlauff repræsenterer den nu tidligere Deloitte-revisor, Bjarne Nielsen, der også er tiltalt i sagen. - Vi har for at sige det lige ud ikke forstand på det, og det har, med al respekt, anklageren heller ikke. Vi er havnet i en ulykkelig sump af amatørisme med udvekslinger at påstande om regnskabernes tal. Ingen af os tør stoppe deltagelsen i disse udvekslinger, fordi det kan udlægges som anerkendelse af det sidste vrøvl, der er fremsat, sagde Erik Werlauff.

Genan er verdens førende virksomhed indenfor genanvendelse af gamle dæk. Men lige nu er firmaet i vælten på grund af en bedragerisag med dets stifter og tidligere ejer, Bent A. Nielsen.

Ingen afhøring Han og Bent A. Nielsens forsvarer, Jakob Lund Poulsen, forsøgte at få udsat sagen med henblik på, at retten indhenter uvildig ekspertbistand til at dissekere sagens omfattende talmateriale - som ingen af parterne altså ifølge Werlauff hidtil har været i stand til. Ønsket blev afvist af domsmandsretten. Til gengæld godkendte domsmandsretten en begæring om indkøb af revisor-assistance til forsvarets arbejde i den videre retsproces. Planen var ellers, at Bent A. Nielsen, skulle retsafhøres for første gang om de ulovligheder, bagmanspolitiet og anklagemyndigheden mener, han har gjort sig skyldig i, dvs. bedrageri, der har kostet långivende banker 420 millioner kroner, og mandatsvig ved at bruge 73 millioner kroner på private og firmaet uvedkommende formål. Det blev der dog ikke noget af. Dagen gik med at gennemgå juridiske og regnskabsmæssige spidsfindigheder og tage stilling til begæringerne fra sagens to forsvarere.

- De er inhabile Forsvarerne ønskede også ti rapporter fra bagmandspolitiet trukket helt ud af sagen, fordi to af bagmandspolitiets ansatte konsulenter på opgaven er inhabile ifølge forsvarerne . Den ene har tidligere været ansat hos revisionsfirmaet Deloitte, der er en del sagen. Den anden har tidligere været ansat i en af de banker, som ifølge anklageskriftet har lidt tab. Domsmandsretten afviste ønsket med henvisning til, at ingen af de to medarbejdere i deres tidligere job har beskæftiget sig med eller haft kendskab til Genan. Det var tirsdag uklart, hvornår Bent A. Nielsen kan bliver retsafhørt. Han nægter sig skyldig i såvel bedrageri som mandatsvig.