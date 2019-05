Gade har støvsuget personlige stemmer over hele landet: - Søren er bare kampafgørende

Politik er en holdsport, siger Hernings borgmester Lars Krarup: - Men Søren Gade er bare kampafgørende. Historien om fjerdepladsen, der gjorde rent bord i Jylland.

EU-valg: - Det er Lars, siger Hernings borgmester med Krarup som efternavn, da han tager telefonen. Han er privat ven med Søren Gade, og han kender om nogen den 56-årige stemmesluger fra Holstebro. - Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg var overrasket. Men det er jeg altså ikke, siger Krarup om Søren Gades valgresultat. Spørger man Lars Krarup, hvad det er, som Gade kan, lyder svaret: være autentisk. - Han siger, hvad han mener. Han går efter at få indflydelse, og det tror jeg godt, folk kan lide. Han pakker det ikke ind, siger Krarup. Det har ikke altid givet venner. Slet ikke internt i Venstre, hvor han med jævne mellemrum som gruppeformand har kritiseret regeringen for ikke at være liberal nok eller for at ville fjerne de folkevalgte fra regionerne. Da Venstre skulle skrue sin liste til parlamentsvalget sammen, endte Gade på en beskeden fjerdeplads, hvad han bestemt heller ikke var tilfreds med, når man talte med ham uden for citat. Men da de personlige stemmer i løbet af mandagen blev talt op, viste det sig hurtigt, at Gade blev kongen af Venstre og ikke mindst kongen af Jylland, nord for Kongeåen. I hjembyen Holstebro, som Gade ynder at omtale som "byernes by", fik han 84 procent af alle stemmer på Venstre som personlige stemmer - og han fik 39 procent af alle afgivne stemmer i kommunen som personlige stemmer. På landsplan fik han 201.626 stemmer og sprængte listen, så det gav genlyd langt ud over det vestjyske, hvor Gade har rod - og det nordjyske, hvor han er opstillet.

Konkurrencen er ikke så hård Lars Krarup griner lidt. Om det er af situationen eller af sin egen metafor står ikke helt klart: - Politik er en holdsport, og det mener jeg virkelig. Det er et hold, der skaber resultaterne. - Men Søren er bare kampafgørende. Det har han vist før, og det viser han igen, siger Krarup om Gade, der har støvsuget stemmer over hele landet. Men, som en kritisk Venstre-røst siger, er det også lettere at "shine" til parlamentsvalget. Konkurrencen er ikke så hård, og så er de fleste kandidater, der er opstillet, fra de store byer og særligt København. Så mens spidskandidaterne har talt om klimaet, mere om klimaet og så lidt om brexit, talte Søren Gade om alt muligt andet: - Jeg taler naturligvis også om klimaet. Men jeg tror også, at der er mange, der har sympati for EU-projektet, men som alligevel mener, at vi skal værne om grænsekontrol og de sociale ydelser. Det er ikke altid en holdning, der er lige populær i mit eget parti. Men jeg tror, at det er noget, som mange godt kan se. Og det har nok været med til også at lokke nogle af de stemmer, som vi mistede til DF ved det seneste valg, tilbage igen, siger Søren Gade.

Læs det på hjemmesiden En anden af de personer, der kender den vestjyske stemmesluger godt, er partifællen Thomas Danielsen, der er opstillet i Struer-Lemvig-kredsen. Gennem årene har han trukket på Gades erfaring i sit politiske arbejde, og man kan næsten ikke komme forbi en halmballe i det nordvestjyske, uden at man kan se Danielsen og Gade afbildet sammen. - Han er nærværende. Han tør vise flere sider af sig selv, og det kan folk bare godt lide. Folk føler sig trygge i hans selskab. Det handler ikke kun om politik, siger Danielsen. For nok er Søren Gade på både Twitter og Facebook. Men han har kun lavet ti tweets i sit liv. Han skriver ikke et ord om politik på Facebook: - Jeg gider ikke bruge min profil på Facebook på politik. Det er der nogle i Venstre, der er trætte af. Men jeg har det sådan, at vil man vide noget om Venstres politik, kan man gå ind på Venstres hjemmeside. Hans seneste opslag på Facebook inden valget handlede heller ikke om, at man skulle huske at stemme. Det handlede om glæden ved at være far. - Jeg tror ikke, at der er nogen genvej eller hemmelighed til at kunne komme i kontakt med vælgerne. Jeg har i alle mine år i politik været rundt og holde tusindvis af foredrag over hele landet. Eller sådan føles det. Om alt. Om politik, om kræft, om sorg og om, hvordan livet ser ud bag den politiske kulisse. Det er som med elefanten. Man skal spise den i små bidder, siger Søren Gade.