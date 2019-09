- Hvad er dog det? Runes selvbyggede pionér-fartøj vækker opsigt til søs

Rune Eilertsen fra Fyn har konstrueret og bygget et fartøj, der kan sejle syv knob på gratis energi leveret fra himmelrummet. Vores kollegaer fra Fyns Amts Avis gik om bord ud for Rudkøbing.

- Ovenpå taget ligger solceller. De oplader batterierne under dækket. Båden er et slags eksperimentarium. Jeg bruger den til test og udvikling og så lidt familiehygge-sejlads, forklarer ejeren, Rune Eilertsen til Fyns Amts Avis.

Havnevandrere i Rudkøbing har fået noget at snakke om. Et firkantet og lidet elegant fartøj ved børnenes krabbe-racerbane vækker undren.

Solbåden i Rudkøbing havn er et eksperimental-fartøj konstrueret og bygget af Rune Eilertsen fra Midtfyn. Solbåden findes også i en typegodkendt version. Typebetegnelsen er Suncruiser 23. Suncruiser 23 er to-skroget, en kataman, med godkendt plads til op til 12 personer. Byggemateriale: Fortrinsvis termoplast. Længde 23 fod, ca syv meter. Suncruiser 23 kan leveres i flere versioner og med bl. a. forskellig kapacitet af solceller og batterier. Motorer - standard : Suncruiser 23 leveres med to styk fire kW Torqeedo-elmotorer. Batterier - standard: 14.4 kW lithium-batterier og 3600 watt (peak) solpaneler. Oplader batterier fra solpanelerne på ca. fire timer. Med standard-udgave af solcelle- og motor-konfiguration kan Suncruiser 23 i følge specifikationerne sejle omkring fire og en halv time ved fem og en halv knob - eller den kan sejle "hele dagen og ud på aftenen" ved fire knob - i solskin. Topfart: Syv knob. Eks. ved topfart: To timer ved solskin, dernæst opladning fra solen på fire timer i havnen, og den kan derefter igen sejle med syv knob i to timer hjem - eller til en ny havn. Pris på Suncruiser 23 spænder fra ca. 250.000 kr - 450.000 kr og afhænger af solcellers og batteriers kapacitet samt ekstraudstyr som fx. mere komfortable sæder, mulighed for generator og landstrøm med konverter. Båden kan også leveres som halvfabrikata. Landstrøm lader batterierne på fire timer. I samdrift med solpaneler er det to timer med 16 ampere og 230 volt. Solbåden i Rudkøbing vejer i alt knap to ton. Motorerne vejer 50 kilo. sosn

Kontrol og styring fra app

Når solbåden ligger fortøjet langs broen i Rudkøbing, slubrer den energi i sig. Her forstyrrer ingen skygger solcellernes direkte mulighed for at tappe energi ud af den blå himmel og direkte ned i fartøjets omkrig 400 kg batterier.

Hvor meget solskin, der kommer om bord, kan Rune Eilertsen se hjemme på Midtfyn - eller i princippet hvor som helst i verden. Batteriernes tilstand kan følges på en app. Samme app på mobil eller iPad kan også manøvrere solbåden.

Et hul i styrepultens panel afslører, at sådan har det ikke været altid. Solbåden er under stadig udvikling. I hullet har siddet et instrument, der nu i stedet kører via app'en.