- De gode historier har det med at samle sig på en ø

Christina Vorre fra Aarhus har besøgt 10 danske småøer og mødt nogle af Danmarks sidste øboere. På Mandø har hun mødt Mie, hvis dreng døde under tragiske omstændigheder, og på Baagø landmanden Christina, som ikke forstår, at ingen vil slå sig ned på hendes fantastiske ø.

To måneder senere svedte hun, mens hun besøgte Livø, der ligger anderledes i læ midt i Limfjorden, og som er den ø, der har overrasket hende mest. Og på Baagø ud for Assens tabte ikke blot hun, men også hendes mand og to sønner deres hjerter. Det vender vi tilbage til, for hvorfor skrive en bog om 10 af de danske småøer?

- Det var en vild fornemmelse at køre op over diget. Vi måtte forstå tidevandet og afvente, hvornår vi kunne køre tilbage. Brugsen derovre har åbent en time om tirsdagen og torsdagen og to om lørdagen, og det er specielt, når man som jeg er vant til at bo op og ned ad Bilka. De fleste af os er vant til tilgængelighed hele tiden, men sådan er virkeligheden ikke på øerne, konstaterer Christina Vorre, der frøs som aldrig før i den uhindrede vinterblæst på Mandø.

Småøer: På postkassen foran et hvidt hus står der "Marie Laverenz", men det er mange år siden, at Mie fra Mandø er blevet kaldt for andet end "Mie". Den ældre dame, som er Mandøs ældste beboer, flyttede til den barske vesterhavsø i 1949 og har aldrig fortrudt det, siger hun. Heller ikke selv om Mandø tog hendes eneste søn fra hende, da han som ung blev fanget af tidevandet og druknede på vej over den gamle ebbevej fra fastlandet til øen.

Født 1980 i Vrå i VendsysselUddannet cand.mag. i dansk og historie. Arbejder freelance som tekstforfatter. Bor på ottende år i Brabrand ved Aarhus. Er gift med Jesper Vorre, som er partner i et reklamebureau og har fotograferet bogens billeder. Parret har to sønner. Storm på syv år og Bjørn på fire år. Forfatter til "Forladt - historier fra ubeboede øer" og nu aktuel med "De sidste øboere", hvori hun har besøgt følgende 10 øer/øgrupper: Hirsholmene (Nordjylland), Livø (Limfjorden), Mandø (Vestjylland), Baagø (Lillebælt), Skarø (Sydfyn), Hjortø (Sydfyn), Birkholm (Sydfyn), Vejrø (Lolland), Saltholm (København) og Ertholmene (Bornholm).

Færgefart er det vigtigste

- Min nysgerrighed var vakt, fordi jeg tidligere har skrevet "Forladt", som er er en portrætbog med nogle af Danmarks ubeboede øer. Jeg ville gerne møde vores sidste øboere. Finde ud af, hvem de er, og hvorfor de er blevet på øerne. Fortælle både deres og øernes historie, siger Christina Vorre.

Der bor i dag godt 4500 på de danske småøer. I øjeblikket oplever nogle øer en lille stigning i befolkningstallet, men i det store perspektiv er tallet dalet. Fra 1930 til 2010 steg befolkningstallet i Danmark med cirka 60 procent, men i samme periode blev antallet af øboere halveret.

Fælles for øerne har været, at de blev ramt af, at landbrug skulle være større for at være rentable, og her har en ø sin fysiske begrænsning. Desuden er fiskeriet gået tilbage.

- Og fyrtårne er blevet nedlagt og mange erhverv centraliseret og samlet på fastlandet. I gamle dage havde mange øer for eksempel deres eget mejeri, siger Christina Vorre.

Ifølge hende er en fast færgefart den vigtigste ingrediens, hvis en ø skal forblive beboet. Dernæst kommer en skole for de yngste børn og en form for erhverv. Det kan for eksempel være turisme i alle former, fra sommerhuse, dagsturister til ø-festivaler.

- Bortset fra skolen opfylder Baagø mange af kravene. Og det var da også den ø, min familie var mest fascineret af.

"Baagø er fantastisk. Der er bare ikke nogen, der vil bo her", siger øbo Christina Nielsen i bogen. Hun er født på Baagø, der i dag huser 18 fastboende mod tidligere cirka 200, og hun ernærer sig som landmand.

Om livet på øen siger Christina Nielsen også: "Man siger om dem på Baagø, at de har nok i sig selv. Her kommer man ikke lige sådan uventet på besøg. Vi kan godt lide at få gæster herovre, men alle har også deres eget. Jeg er vokset op med, at man har sin morgenmad, sin middagsmad og sin aftensmad. Når du kommer udefra, har du måske ikke lige den der situationsfornemmelse, og så kommer man lige forbi klokken 12, men der spiser vi jo. Vi er nok lidt konservative her på Baagø, hvad det angår".

Selv om Vorre-familien har flirtet med tanken om Baagø, bliver de ikke faste øboere, for det harmonerer især ikke med tanken om, at drengene så skal skifte skole.

- Måske et sommerhus på øen, hvis økonomien tillader det. Familien har været med mig på mange af øerne, og både min mand, jeg og vores sønner faldt for Baagø. Vi kom straks ned i gear, for det er man nødt til på en ø. Som moderne mennesker kan vi ellers være rastløse. På Baagø er der også som på mange andre øer fantastisk smukt med gamle gårde i bindingsværk, havudsigt, et nor med ynglende fugle, små søer og meget andet, men først og fremmest er der regelmæssig og kort færgefart til fastlandet, siger Christina Vorre, der efter fire dage på øen fik et nyt kælenavn af øboerne: "Skriverpigen".