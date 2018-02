Prins Henrik var en gave til Danmark. Det fik han ikke altid tilstrækkelig anerkendelse for, da han levede. Nu, da han ikke er her mere, skal den gives.

Hans sidste år blev præget af hans uvilje mod ikke at være ligestillet med sin hustru. En opfattelse, der fundamentalt set var ubegrundet, urimelig og sårende over for dronning Margrethe, for den unge greve og diplomat vidste, at han gik ind til en rolle et skridt bag den kronprinsesse, han giftede sig med i 1967. I monarkiet gælder det øvrige samfunds normer og regelsæt ikke.

De afsluttende kontroverser kan dog ikke tilnærmelsesvis ødelægge helhedsindtrykket af en franskmand, som i mere end et halvt århundrede har beriget det land, der blev hans. Prins Henrik var på sin helt egen måde ophøjet, dannet og vidende, som en prins formodes at være. Kulturelt elitær som udøvende digter, skulptør og pianist. Internationalt udsyn, flere universitetsgrader og flydende på adskillige sprog. En meget værdig repræsentant for Danmark under utallige fremstød for erhverv og kultur i alverdens lande. En verdensmand med rod i Frankrig og Danmark, men hjemme overalt.

Og så på den anden side: prins Henrik var det alt sammen uden at miste jordforbindelsen. Han var imødekommende, venlig og humoristisk og havde altid en munter bemærkning og et smil på læben. Han elskede at sejle, at jage, at rode i sin urtehave i Fredensborg og at dyrke vin på slottet i Caix. Med sit danske sprog, der aldrig blev perfekt, men altid var charmerende, udstrålede han uafladeligt gode og varme vibrationer. Han havde den helt særlige evne at kunne tale til danskerne uden at opretholde den royale distance. Han var på trods af sine rødder og sin position måske i sit inderste endnu mere folkelig, end han var royal og adelig. Han var både kongehusets og sin egen, men også folkets.

Prins Henrik gav Danmark ufatteligt meget. Han var den perfekte indvandrer. Han var, i ordets allerbedste forstand, en original af den type, vi kunne bruge mange flere af.