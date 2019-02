William Demant forkorter navnet og dæmper profitforhåbning

Det blev til et kortere navn og en mindre bundlinje end ventet, da William Demant Holding, som producerer høreapparater, tirsdag præsenterer sit årsregnskab for 2018.

På den årlige generalforsamling vil ledelsen bede aktionærerne om at godkende et navneskift fra William Demant Holding til bare Demant A/S.

I den forbindelse vil Oticon Fonden, der ejer en majoritet af aktierne, også skifte navn til William Demant Fonden.

Det varslede navneskift bliver fulgt af en bundlinje, der også indeholdt færre cifre end ventet.

Analytikerne havde ventet, at den sidste halvdel af 2018 ville indbringe lige over en milliard kroner i overskud, når skatten var betalt. Det blev i stedet lige under.

I alt hentede William Demant 1,8 milliarder kroner i overskud efter skat i 2018.

Selskabets ledelse med koncernchef Søren Nielsen i spidsen glæder sig over, at regnskabet også viser, at der blev skruet op for omsætningen hos William Demant i 2018.

- Jeg er stolt over det seneste års resultater, som viser, at vi i 2018 tog et stort skridt hen imod at opfylde vores formål om at skabe livsforandrende forskelle gennem udbredelse af høresundhed, siger han.

Væksten i omsætning har også betydet, at mængden af ansatte er vokset. I 2018 havde selskabet i gennemsnit 14.250 ansatte, står der i regnskabet.

Samtidig med 2018-regnskabet gav William Demant også lyd fra sig om forventningerne til næste år. Her lyder estimatet på et overskud lidt under, hvad analytikerne ifølge Ritzau Finans på forhånd havde ventet.

Ifølge analytiker i Sydbank Morten Imsgard er det problemer med indtjeningen, der støjer i William Demants regnskab og forventninger.

- De indfrier lige nøjagtig forventningerne som lovet. Indtjeningsmæssigt var regnskabet ikke helt så stærkt, men salgsmæssigt ser det dog OK ud og er tæt på det ventede, siger han til Ritzau Finans.