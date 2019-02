Vestjysk landmand blandt de tunge drenge: Forhandlede frihandelsaftale med Japan

I fredags trådte EU's hidtil største frihandelsaftale i kraft med Japan. Landmand Asger Krogsgaard fra Ringkøbing sad med i forhandlingerne, der især vil gavne de danske svinebønder.

Eksport: Gårdspladsen er spærret af en stor gyllevogn, for teknikere er ved at forberede den 30 meter brede slangebom til forårssæsonen. Her fra storlandbruget Mogensgård på Holmsland uden for Ringkøbing kan der virke langt til storpolitik, globale eksportmarkeder og forhandlinger med verdens største virksomheder. I virkeligheden skal man blot sætte fodtøjet i entréen og træde ind på Asger Krogsgaards kontor. Den 52-årige landmand fortæller nu for første gang om den rolle, han har spillet i forhandlingerne om frihandelsaftalen mellem EU og Japan, der trådte i kraft i fredags. En rolle, hvor han har arbejdet sammen med de øverste ledere i den tunge europæiske bilindustri, medicinalindustrien og kemikalieindustrien, der har enorme interesser på spil. - Det må jeg sige. Da følte man, at man var kommet imellem de store drenge, siger Asger Krogsgaard med et beskedent smil. Aftalen er den hidtil største, som EU har indgået med et enkelt land, og der er milliarder af kroner at hente for dansk landbrug og slagterierne, hvis kortene spilles rigtigt. I baggrunden sidder hans kone Dorthe Krogsgaard og taster på computeren. Sammen med tre driftsledere styrer hun Mogensgård, mens Asger Krogsgaard passer storpolitikken. Kalenderen er især fuld af de mange tillidsposter, han har inden for dansk landbrug. Krogsgaard er næstformand for Landbrug & Fødevarer, formand for Danske Slagterier og næstformand for Danish Crown. Desuden er han formand for det internationale handelskammer i Danmark, ICC, der har virksomheder som A.P. Møller-Mærsk, Danske Bank og Vestas i medlemskredsen. I årevis har han rejst specielt i Asien for at fremme dansk eksport, og derfor er han naturlig at pege på, når EU og Japan diskuterer frihandel. - Danmark har haft et tæt samhandelsforhold med Japan i mange år. Sidste år fejrede vi 150 års samhandel med Japan, hvor kongehuset var med, og fra landbrugets side har vi haft vores landbrugskontor derude i 50 år, siger Asger Krogsgaard.

EU-Japan-aftalen Den samlede danske eksport til Japan udgør 21 milliarder kroner (2017). Svinekød er med en værdi på 3,7 milliarder kroner den største eksportartikel.

Japan kan langt fra brødføde sin egen befolkning med landbrugsprodukter og er verdens næststørste importør af svinekød. Danmark er den tredje største leverandør til det japanske marked.

EU-Japan frihandelsaftalen trådte i kraft 1. februar. Dermed er størstedelen af told mellem partnerne fjernet øjeblikkeligt, mens resten gradvist skal fjernes over en årrække.

Forhandlingerne har stået på siden 2012. Den politiske aftale mellem EU og Japan faldt på plads i sommeren 2018.

Foto: POOL/Ritzau Scanpix Japans premierminister Shinzo Abe flankeret af EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker og EU-præsident Donald Tusk, da frihandelsaftalen mellem EU og Japan blev underskrevet i juli 2018. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Eksport på 40 milliarder Det er klart, at biler, maskiner og medicin er nogle af de helt store varetyper, som udveksles hen over jordkloden, men fødevareeksporten fra EU til Japan udgør trods alt en værdi på 40 milliarder kroner om året. - Det er den del, som jeg fik til opgave at repræsentere. Ved andre forløb om frihandelsaftaler har fødevaresektoren ikke formået at komme med i forhandlingerne, men det gjorde vi her, siger Asger Krogsgaard. 18 procent af fødevareeksporten fra EU til Japan er svinekød, mens vin kommer ind på andenpladsen med 14 procent. Derfor gik EU-Kommissionen på jagt efter den største enkelte eksportør af svinekød, og det viste sig at være Danish Crown. Derfor har Asger Krogsgaard nu igennem en årrække været fødevareerhvervets ambassadør i det 50 mand store netværk EU-Japan Business Round Table. Her sidder topfolk fra Volkswagen, Mitsubishi, Airbus, Sony og altså Asger Krogsgaard fra Danish Crown og har gjort et stort forarbejde, så politikerne nemmere kunne forhandle en aftale på plads. Møderne finder sted to gange om året, på skift i Tokyo og Bruxelles. Efter hvert møde er den japanske premierminister Shinzo Abe og formanden for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker blevet opdateret om, hvordan arbejdet skred frem, og i 2018 faldt aftalen på plads. Det fremmede processen, at den amerikanske præsident Donald Trump har trukket USA ud af en stribe handelsaftaler, så både EU og Japan har følt sig kaldet til at markere vigtigheden af international samhandel. Derfor var glæden ekstra stor, da Shinzo Abe, Jean-Claude Juncker og EU-præsident Donald Tusk i juli sidste år kunne underskrive frihandelsaftalen ved en ceremoni i Tokyo. For Danmark er frihandelsaftalen med Japan også vigtig. Den danske svineeksport til Japan er på 3,7 milliarder kroner om året og holder dermed hånden under masser af danske arbejdspladser. Hidtil har der været en forholdsvis høj told på svinekød fra EU på 24 kroner pr. kilo, og derfor har eksporten koncentreret sig om de dyreste udskæringer af grisen. Med frihandelsaftalen skæres tolden på svinekød ned til tre kroner pr. kilo, og det kan mærkes, for nu kan det betale sig at sende et langt bredere sortiment af produkter til Japan. Danmark er i forvejen den tredje største eksportør af svinekød til Japan, kun overgået af USA og Canada, og nu handler det om at udnytte forspringet og få nye eksportordrer på plads, inden USA og Japan sandsynligvis indgår deres egen aftale. Handelspolitik er på alle måder politisk sprængstof lige nu, og det er blot endnu en årsag til, at erhvervslivet begejstres, når der indgås langvarige frihandelsaftaler. - Se på Rusland, som vi har haft en stor eksport til. Så blev der lukket over en nat på grund af politisk ustabilitet. Det kan du jo dø af som virksomhed. Derfor er det så vigtigt med de aftaler, hvor man får et længere ægteskabsforhold, siger Asger Krogsgaard.

Foto: Jørgen kirk Kalenderen er især fuld af de mange tillidsposter, han har inden for dansk landbrug. Asger Krogsgaard er næstformand for Landbrug & Fødevarer, formand for Danske Slagterier og næstformand for Danish Crown. Foto: Jørgen Kirk

Brexit gør indtryk Han foreslår, at vi afbryder interviewet i 10 minutter. Klokken er ni, og i frokoststuen ved siden af kontoret skramles der med stole og kaffekopper. Hovedparten af de 20 ansatte på Mogensgård sidder allerede samlet omkring franskbrød, ost og leverpostej. Henover bordet går snakken på flere sprog, for mange af de ansatte kommer fra Østeuropa. Asger Krogsgaard konstaterer, at i dette lokale er der i hvert fald stor opbakning til internationale aftaler og arbejdskraftens frie bevægelighed. Han fylder en kaffekop med mælk og smører et par madder, og så kan vi igen trække os tilbage til kontoret. Hvad regner du med, at Danmark får ud af aftalen med Japan? - Det er svært at sige med to streger under, hvad vi får ud af det. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om værdien af, at vi har fået fødevareeksporten med i den store internationale kreds. Både i den seneste aftale, men også på den lange bane, siger Asger Krogsgaard. Han peger på, at der venter nye forhandlinger, hvor den position skal udnyttes. - Det kan jo blive med England, bemærker han og fortæller om, hvordan briternes afstemningsresultat i 2016 kom fuldstændigt bag på de engelsk topchefer, der er med i EU-Japan Business Round Table. Formanden var dengang Eric Schulz, direktør i britiske Rolls-Royce, der er verdens næststørste producent af flymotorer. Han måtte se i øjnene, at brexit kan sende britisk erhvervsliv uden for døren uden at få den mindste gavn af EU-aftalen med Japan. - Jeg kunne se på ham, at det havde rystet ham. Lige pludselig kan vi komme til at sidde over for ham igen med et blankt stykke papir og skal lave en ny aftale. Det var der, at det gik op for mig, hvad englænderne har gang i og de konsekvenser, som det kunne få, siger Asger Krogsgaard.

Foto: Jørgen kirk - Danmark har haft et tæt samhandelsforhold med Japan i mange år. Sidste år fejrede vi 150 års samhandel med Japan, hvor kongehuset var med, og fra landbrugets side har vi haft vores landbrugskontor derude i 50 år, siger Asger Krogsgaard. Foto: Jørgen Kirk

Fast sekundant Han rejser ikke på egen hånd, når der er møder i den tunge erhvervsliga. Hans faste sekundant er Landbrug & Fødevarers internationale direktør Knud Buhl, der til daglig har base i Bruxelles. Han står for den løbende lobbyindsats på vegne af dansk landbrug, og han sørger for kontakten til den europæiske slagteribranche, hvor især spanske slagterier også har en stor eksport til Japan. Det er derfor også Knud Buhl, der klæder Asger Krogsgaard fagligt på, inden landmanden tager ordet og præsenterer fødevarebranchens synspunkter på de internationale møder. Er det svært stof? - Selvom det nok er komplekst, så er det langt hen ad vejen helt almene ting, der skal håndteres, hvis man ønsker mere samhandel, siger Asger Krogsgaard. Han ser det som en forudsætning, at et land som Danmark er mest muligt aktiv, når det gælder om frihandelsaftaler. 90 procent af den danske svineproduktion eksporteres, og derfor skal der ikke være for mange usikre markeder som det russiske, hvor man ikke kan planlægge sin produktion og sit salg over en årrække. Det tænker Asger Krogsgaard også over, hver gang han lander hjemme på gården efter en rejse ud i verden. - Jeg kigger på de mange grise, vi laver, og jeg tænker, at hvis jeg kan være med til at flytte bare 10 øre pr. kilo, så kan det gøre en meget stor forskel, lyder det fra den vestjyske landmand.