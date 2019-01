Vestas vil have Helle Thorning-Schmidt i bestyrelsen

Den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt kan meget vel være på vej ind i erhvervslivet top. Vindmølleproducenten Vestas har indstillet den tidligere statsminister til en plads i sin bestyrelse, og Helle Thorning-Schmidt har takket ja.

Det oplyser Vestas i en meddelelse til fondsbørsen fredag.

- Vestas har fundet en stærk kandidat i Helle Thorning-Schmidt, som har kernekompetencerne til at bidrage til bestyrelsens arbejde og via hendes erfaring kan bidrage til, at Vestas bliver den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger, skriver Vestas.

- Derudover vil Helle Thorning-Schmidt kunne bidrage med sin omfattende viden inden for det politiske miljø omkring statsregulerede industrier såsom energiindustrien, samt et globalt netværk og erfaring i at lede komplekse organisationer.

Helle Thorning-Schmidt var statsminister fra 2011 til 2015, hvor hun efter at have tabt flertallet i Folketinget forlod dansk politik. Herefter blev hun direktør for Red Barnets internationale organisation, Save The Children. Hun har dermed base i London.

Om hun træder ind i bestyrelsen bliver afgjort på Vestas årlige generalforsamling 3. april.

I så fald bliver hun ikke det første medlem i Vestas med politisk erfaring. I sommer annoncerede Vestas, at den tidligere minister Lykke Friis forlod bestyrelsen, da hun rejste til Tyskland for at blive korrespondent. Lykke Friis havde siddet i bestyrelsen i lidt over et år.

Helle Thorning-Schmidt har erfaring fra både EU-Parlamentet, hvor hun sad i fem år fra 1999. I 2005 blev hun valgt ind i Folketinget og blev kort efter formand for Socialdemokratiet.