Vestas-direktør afblæser frygten for fortsat prispres

Vestas' ordreindgang var overraskende potent i andet kvartal, men salgspriserne faldt for sjette kvartal i træk.

Finansdirektør Marika Fredriksson mener dog, at vindmøllebranchen er kommet ind i et stabilt prismiljø.

- Vi sagde i starten af året, at det var for tidligt at sige noget om prismiljøet.

- Nu har det været stabilt i et par kvartaler, og det giver os mere tillid til at sige, at det ser ud til at være stabilt på et lavere niveau, siger Marika Fredriksson til Ritzau Finans efter Vestas' halvårsregnskab.

Vestas' overraskende mange ordrer blev solgt til en snitpris på 0,71 millioner euro per megawatt (MW) i andet kvartal, hvor der var ventet 0,73 millioner euro i markedet ifølge Ritzau Estimates.

Det var et fald fra henholdsvis 0,73 og 0,74 millioner euro i de foregående to kvartaler. I 2017 faldt priserne hvert kvartal og lå i snit på 0,80 millioner euro per MW for Vestas set over hele året - et dyk på mere end 10 procent. fra 2016.

- Det ekstreme fald, vi så sidste år, finder ikke sted længere - det er et mere stabilt miljø.

- Det skyldes konkurrencebilledet, fordi man kan selvfølgelig ikke fortsætte længere og længere ned, hvis du ikke har produkter, der kan kompensere for det, eller kan reducere omkostningerne, siger Marika Fredriksson.

Flere af Vestas' konkurrenter har vist udfordringer i seneste kvartal med underskud hos blandt andre Suzlon, Senvion og Nordex. Det er med til at dæmpe konkurrencepresset, mener Vestas-kassemesteren.

- Det er en udfordring for os alle, og selvfølgelig klarer vi os bedre i det miljø, end jeg kan se andre gør. Branchen har stadig et stykke arbejde foran sig på omkostningssiden, og der skal også være noget mere prisdisciplin - det er en udfordring.

- Hvis du bare sænker prisen som det eneste, så er det kortsigtet og vil ikke være bæredygtigt over tid, siger Marika Fredriksson.

Vindmølleproducenten fra Aarhus havde i kvartalet en samlet ordreindgang på 3807 MW i andet kvartal. Ifølge et estimat fra Ritzau Estimates havde analytikerne kun ventet en ordreindgang i kvartalet på 3198 MW.