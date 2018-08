Vestas-aktien kaster bekymringer af sig og soler sig i vækst

Mange sorte skyer har ligget over Vestas, men regnskabet for første halvår har kaldt solen frem over aktien.

Aktierne i Vestas buldrer frem onsdag morgen, efter at selskabet har fremlagt sit regnskab for første halvår. Før regnskabet var der frygt for handelskrig og fortsat prispres. I stedet bød regnskabet på stærk ordreindgang og et større overskud end ventet.

Det sender aktierne i selskabet op med 8,4 procent til 428 kroner per aktie. Dermed er selskabet blevet 7,1 milliarder kroner mere værd på få minutter.

Administrerende direktør Anders Runevad kunne da også fortælle i regnskabet, at priserne i markedet har stabiliseret sig efter års fald.

- Jeg ser stadig et prispres, men slet ikke så hårdt, som vi har set tidligere. Vi er på vej mod en normal igen, hvor vindmøllepriserne falder med et par procent om året, siger Vestas-analytiker hos Sydbank Jacob Pedersen.

- Det skulle Vestas gerne kunne effektivisere sig igennem.

Siden slutningen af 2016 er priserne, som Vestas har kunnet tage for sine møller, faldet med 25 procent. En stabilisering er derfor godt nyt.

En anden frygt har været, at handelskrigen mellem USA, Kina og Europa, der har givet høje toldsatser på blandt andet stål og aluminium, ville ramme Vestas overskud. Men det har ikke materialiseret sig.

- Det påvirker Vestas, og selskabet forventer også højere priser på stål i USA. Og man kan ikke sende udgifterne videre til kunderne.

- Vestas' forretning er dog så velfungerende, at man godt kan tage den ekstra udgift, siger Jacob Pedersen.

Modsat de mange udfordringer strålede Vestas-regnskabet, når det kom til ordreindgangen. Den steg voldsomt til 3,8 milliarder euro i andet kvartal.

- Man er rigtig dygtig til at få nye ordrer. Og det giver nogle positive muligheder for at løfte aktiviteten i 2019. Så Vestas står stærkere, end jeg havde ventet, siger Jacob Pedersen.