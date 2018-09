Vestager undersøger om BMW og VW indgik hemmelig aftale

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, indleder undersøgelse af, om BMW, Daimler, Volkswagen, Audi og Porsche indgik en hemmelig aftale i strid med EU's konkurrenceregler.

Kommissionen vil undersøge, om bilfabrikanterne indgik en aftale om ikke at konkurrere mod hinanden på udvikling af teknologi til at reducere udledning af sundhedsskadelige gasser.

Viser det sig at være tilfældet, kan det have betydet, at forbrugere har fået mindre miljøvenlige biler, end de ellers ville have fået.

Dermed kan en hemmelig aftale have forhindret miljøbevidste forbrugere i at købe miljørigtige biler, selv om teknologierne har været tilgængelige. Det siger Margrethe Vestager.

- Disse teknologier sigter efter at gøre passagerbiler mindre skadelige for miljøet.

- Hvis det bliver bevist (at bilfabrikanterne har indgået hemmelige aftaler, red.), kan det have nægtet forbrugere muligheden for at købe mindre forurenende biler, selv om teknologien har været tilgængelig for fabrikanterne, siger Vestager.

Undersøgelsen er iværksat, efter at EU-Kommissionen i oktober 2017 udførte inspektioner hos bilfabrikanterne.

Det gjorde den som en del af de indledende undersøgelser, hvor den mulige hemmelige aftale mellem bilgiganterne om teknologisk udvikling var under lup.

De fem bilfabrikanter er også kaldet "kredsen af fem".

EU-Kommissionens dybdegående undersøgelse fokuserer på information, der indikerer, at "kredsen af fem" afholdt de hemmelige møder.

På disse møder har de tilsyneladende diskuteret udviklingen og implementeringen af teknologier, der kan mindske skadelige udstødningsgasser fra biler. Og det kan altså have været imod EU's konkurrenceregler.

Ifølge EU-Kommissionen er der ingen indikationer om, at bilfabrikanterne har ridser i lakken på andre områder.

Der er ingen deadline for, hvornår undersøgelsen skal være færdig.