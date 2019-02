Vestager gransker finansiering af Øresund efter tabt EU-dom

EU's konkurrencekommissær indleder en dybere granskning af finansieringen af Øresundsforbindelsen, efter at EU-Domstolen sidste år afviste en godkendelse fra 2014.

Kommissionen vil nu vurdere, om den offentlige støtte fra Danmark og Sverige er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Det meddeler konkurrencekommissær Margrethe Vestager i en pressemeddelelse fra EU-Kommissionen torsdag.

- Med indledningen af en sådan undersøgelse i dag opfordres alle interesseparter til at give deres input, som vil gøre det muligt for kommissionen at vedtage en ny, velinformeret og endelig afgørelse, siger Vestager.

Sidste efterår annullerede EU-Domstolen kommissionens godkendelse af finansieringen.

Domstolen i Luxembourg vendte også tommelen ned til finansieringen af Femern-forbindelsen. Heller ikke den var undersøgt grundigt nok, lød det.

Det var færgeselskabet Scandlines, som driver færgesejlads over Øresund, der havde klaget til domstolen.

Kommissionen godkendte i 2014 forbindelsen mellem Danmark og Sverige.

Forbindelsen over Øresund har været i brug siden sommeren 2000. Den drives af et konsortium bestående af den danske og svenske stat. Det sker på grundlag af en mellemstatslig aftale.

Danmark og Sverige har stillet garanti for de lån, som har finansieret opførelsen af broen og tunnelen.