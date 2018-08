Udskældt storbank HSBC tjener igen milliarder

Storbanken HSBC var for få år siden groggy som en tabende bokser.

Historier om grove lovovertrædelser og en haltende organisation havde sendt banken til tælling. I 2015 annoncerede banken, at 50.000 medarbejdere ville blive afskediget.

Banken er dog nu tilbage med solide overskud. Det skriver nyhedsbureauet AFP oven på HSBC's regnskab for første halvår.

- Vi tager stadigt flere skridt for at levere den strategi, vi lagde frem i juni. Vi investerer i nye kunder, i at øge vores markedsandel og lægge fundamentet for konsistent vækst i overskuddet, skriver administrerende direktør John Flint i regnskabet.

HSCB kunne notere sig et resultat før skat på 10,7 milliarder dollar - små 70 milliarder kroner - i første halvår. Det var en solid stigning fra året før.

Banken fokuserer nu på nye områder som teknologi og Kina.

Det skal føre banken helt væk fra krisetiden efter finanskrisen. Den var præget af hårde finansmarkeder og ikke mindst, at storbankens egne skandaler kom frem i lyset.

De er ikke få. Banken har været anklaget for og indgået store forlig efter hvidvaskning af penge for alt fra Irans styre over Nordkorea og til mexicanske narkohandlere.

Eksempelvis havde det berygtede mexicanske narkokartel Sinaloa og det colombianske ditto Norte del Valle tilsammen hvidvasket næsten 900 millioner dollar takket være HSBC, skrev Reuters.

I Mexico var banken gået så langt som til fysisk at ændre størrelsen på lugerne i nogle afdelinger, så der lettere kunne skubbes tasker med kontanter ind.

HSBC har også været involveret i både den enorme skandale om valutakursmanipulation fra flere storbanker samt skandalen om manipulation af de vigtige referencerenter Libor og Euribor.

HSBC stod originalt for "The Hongkong and Shanghai Bank" og blev startet af skotten Thomas Sutherland i 1865.