Uber kører fortsat med milliardminus trods stor vækst

Den amerikanske samkørselstjeneste Uber Technologies øgede i 2018 sin omsætning med 43 procent til 11,3 milliarder dollar, men trods fremgangen på toplinjen er forretningen fortsat underskudsgivende.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Årets resultat før skat, nedskrivninger og andre udgifter viser således et minus på 1,8 milliarder dollar. I 2017 havde Uber et underskud på 2,2 milliarder dollar.

Det fremgår af udvalgte regnskabstal, som Uber har offentliggjort fredag.

- Sidste år var det hidtil stærkeste for os, og der blev i fjerde kvartal sat ny rekord, siger finansdirektør Nelson Chai.

Som et privatejet selskab er Uber ikke underlagt samme krav til offentliggørelse af regnskaber som børsnoterede selskaber er.

Men Uber forbereder en børsnotering i løbet af 2019, og derfor udsender selskabet hvert kvartal udvalgte regnskabstal.

Og tallene viser, at Ubers vækst hen over året er bremset op kvartal efter kvartal.

I fjerde kvartal steg nettoomsætningen med 24 procent på årsbasis. Det kan sammenlignes med 70 procent i første kvartal, henover 63 procent i andet til 38 procent i tredje kvartal.

Samtidig voksede bruttoomsætningen i fjerde kvartal, altså det samlede beløb, som kunderne betaler for at køre med Uber, med 37 procent til rekordniveauet 14,02 milliarder dollar.

Men også det var en nedgang i væksttempoet fra både andet og tredje kvartal.

At nettoomsætningen vokser langsommere end bruttobeløbet vidner ifølge Financial Times om, at Uber beholder en mindre andel til sig selv end tidligere, mens chaufførerne får lov at beholde en større andel.

Koncernen har i flere større markeder sænket kundernes pris, men fastholdt betalingen til chaufførerne på det tidligere niveau.

Uber driver sin kørselstjeneste i snesevis af lande og har udvidet med nye forretningsområder som udbringning af mad, elektriske scootere og cykler.