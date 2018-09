USA's underskud er steget med firecifret milliardbeløb

Pengene fosser ud af statskassen i USA. Det viser en ny rapport fra den amerikanske kongres' uafhængige økonomiske kontor, CBO - Congressional Budget Office.

I de første 11 måneder af den amerikanske stats finansår, der slutter med september, lyder underskuddet på 895 milliarder dollar - 5768 milliarder kroner. Det er 222 milliarder dollar - eller 33 procent mere - end i samme periode sidste år.

Ifølge rapporten fra CBO er skattereformen, der er USA's præsident Donald Trump signaturlovgivning, en stor del af forklaringen.

På trods af at USA's økonomi er i solid vækst, så steg statens indtægter blot med en procent i finansårets første 11 måneder, mens udgifterne steg med syv procent.

Blandt andet er indtægterne fra selskabsskat faldet med 71 milliarder dollar til 163 milliarder dollar, og CBO anfører skatteloven som bærende årsag.

Modsat er udgifterne til forsvaret steget med 37 milliarder dollar til 552 milliarder dollar. Renter på USA's statsgæld er steget med 55 milliarder dollar til 343 milliarder dollar i perioden.

Det betyder, at renteudgifter ifølge Washington Post alene koster næsten det samme som udgiften til Medicaid - statens støtteordning til medicin.

Siden 2010 er USA's statsgæld tæt på fordoblet til 21.500 milliarder dollar.

- Det er forundrende, at tingene (gælden og underskuddet red.) er blevet så meget værre, og folk er så meget mere ligeglade, siger formanden for organisationen "Committee for a Responsible Federal Budget", Maya MacGuiness, til Washington Post.

Over for Washington Post forsvarer det republikanske medlem af Repræsentanternes Hus Kevin Brady, at man har sænket skatten og lagt til underskuddet for at støtte erhvervslivet:

- Jeg synes, at det er en moderat investering i en dramatisk forbedring af økonomien. Mange af vores borgere, der helt havde tabt håbet om at finde et godt job, har nu fået håbet tilbage og søger job.

- Det er en investering, der betaler sig, siger han.