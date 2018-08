Danske Bank er kommet i amerikansk søgelys. De amerikanske myndigheder følger nemlig tæt sagen om mulig hvidvask i bankens estiske filial.

Det fortæller Marshall Billingslea, der er viceminister i det amerikanske finansministeriums kontor for økonomisk kriminalitet, i et interview med Berlingske.

- Vi følger denne sag meget tæt, siger Marshall Billingslea til avisen.

Han kan ikke kommentere detaljeret på sagen og vil ikke bekræfte, om USA har indledt en egentlig efterforskning af sagen.

- Men vi har et tæt samarbejde med myndighederne her i Danmark såvel som i Estland, siger viceministeren.

Danske Banks estiske filial lod i en årrække frem til 2015 store beløb fra især Rusland strømme gennem konti i banken. I 2013 advarede en intern whistleblower om, at konti i filialen var kontrolleret af blandt andet den russiske efterretningstjeneste.

De seneste måneder har sagen udviklet sig eksplosivt med politiefterforskninger i Danmark og Estland.

Analytikere har spekuleret i, om sagen vil kunne udløse amerikanske bøder til Danske Bank. Men hidtil har ingen amerikanske myndigheder kommenteret sagen.

- Det er opsigtsvækkende, at de amerikanske myndigheder nu går ud og bekræfter, at de følger med i sagen, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, der er ekspert i hvidvaskregler, til Berlingske.

- Det er vel naturligt, når vi taler om store pengestrømme med forbindelse til magtens inderkreds i Rusland, som strømmede gennem en dansk bank.

Det er uvist, hvilke konsekvenser den amerikanske interesse kan føre til.

Tidligere har globale storbanker fået store milliardbøder fra myndighederne i USA for hvidvask.

Uanset hvad er holdningen til bankers manglende håndtering af hvidvask klar fra de amerikanske myndigheder: "Det er uacceptabelt".

- Vi forventer, at bankerne agerer forreste forsvarslinje. De skal have tilstrækkelige kontrolmekanismer til at opdage, rapportere og stoppe den slags transaktioner, siger Marshall Billingslea.