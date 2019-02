Konkurrencereglerne er ikke gode, hvis de forhindrer Europa i at konkurrere globalt, mener Merkels afløser.

Margrethe Vestager har en vis rutine i at udskrive bøder i milliardklassen til verdens sværvægtere, når de ikke lever op til EU's konkurrenceregler.

Men når den danske EU-kommissær onsdag fælder dom over en tysk-fransk togfusion, sker det under et politiske pres, der for hende er usædvanligt.

Den tyske industrigigant Siemens og franske Alstom, der blandt andet producerer TGV-tog, har en ambition om at skabe et "togskinnernes Airbus". De vil, siger de, være i stand til at møde konkurrencen fra Kina.

Men Vestagers eksperter har tilsyneladende ikke ladet sig overbevise. Den planlagte toggigant vil være i strid med reglerne.

Regeringerne i Tyskland og Frankrig har taget det ilde op. De har lagt pres på kommissionen og Vestager.

Da den tyske CDU-leder Annegret Kramp-Karrenbauer onsdag aften var på besøg i Bruxelles argumenterede hun for det vigtige i, at man i EU kan skabe store virksomheder, så Kina ikke langsomt tager over.

Det blev modtaget med klap og hyldest fra tilhørerne - heraf mange tyskere - både politikere og EU-parlamentarikere.

- Vi har brug for flere som Airbus, sagde CDU-lederen med henvisning til den europæiske flyproducent.

Hun mener, at de nuværende EU-regler kan gøre os blinde "for det større strategiske billede" i fremtiden.

Appellen fra Karrenbauer, der sidste år afløste den tyske forbundskansler, Angela Merkel, som formand for CDU, er blot den seneste i en række fra fremtrædende politikere og ministre i Frankrig og Tyskland.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker forsvarede tirsdag reglerne og støttede sin danske kommissær.

- Vi tror på konkurrence, så længe den er fair for alle. Vi vil aldrig gå ind i et politisk spil, når det kommer til at sikre lige vilkår, sagde Juncker.

Han talte på et industrimøde i Bruxelles.