Tyske Ryanair-piloter varsler strejke: Kræver bedre løn

Tyske Ryanair-piloter varsler strejke onsdag for at lægge pres på ledelsen i det irske flyselskab. Piloterne kræver højere løn og bedre arbejdsforhold, skriver Reuters.

Det er fagforeningen Vereinigung Cockpit, som truer med strejken, der vil påvirke alle flyvninger til og fra Tyskland.

Ryanair har været ramt af strejker gennem sommeren, og i august oplevede flyselskabet, at piloter i fem lande strejkede på samme dag.

Det irske flyselskab indgik i løbet af sommeren overenskomster med piloter i Italien og Irland.

De aftaler kan ifølge de tyske piloter ikke bruges til en aftale i Tyskland, da piloterne ikke mener, at spørgsmål om højere løn og kontrakter på lokale vilkår er løst. Det er Ryanair uenig i.

- I og med at vi allerede har tilbudt kontrakter på lokale vilkår og forbedret løn, er der ingen retfærdiggørelse for yderligere forstyrrelser. Vi beder vores piloter om at arbejde på onsdag, skriver Ryanair i en meddelelse.

Ud over Tyskland risikerer Ryanair at løbe ind i flere strejker i Europa senere i september.

Kabinepersonale i Italien, Portugal, Belgien, Spanien og Holland har truet med at strejke.

De kræver ligesom de tyske piloter bedre løn og arbejdsforhold. En endelig beslutning for den strejke vil blive meldt ud 13. september.