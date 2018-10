Tysk sommerferie pressede sommerhusene i august

Det var mærkbart færre overnatninger i sommerhuse i august end i juli. En tysk sommerferie og pinsen spillede markedet et puds. Det skriver Danmarks Statistik.

Antallet af overnatninger i udlejede sommerhuse faldt med 4,7 procent sammenlignet med juli. Det var hovedsageligt udløst af et fald i udenlandske overnatninger på 11,1 procent.

Kigger man på hele sommerperioden, der dækker over juni, juli og august, faldt antallet af overnatninger med 5,7 procent til 9,1 millioner sammenlignet med samme periode i 2017.

- Årsagen til det lavere overnatningstal skyldes primært, at pinsen i år lå i maj måned, mens den sidste år lå i juni måned.

- Derudover kan en grund være, at skoleferien i Nordtyskland i år ligger to uger tidligere end sidste år, hvilket flytter noget af den tyske efterspørgsel efter sommerhusudlejning fra august måned til juli måned, skriver Danmarks Statistik.

Alt er dog ikke gråt i gråt. Ser man på de første otte måneder samlet, var der 14,2 millioner overnatninger. 8,6 millioner af dem var af tyskere. For de samlede overnatninger var det en stigning på 0,6 procent.

Mens det er gået ned ad bakke for sommerhusene, gik det i august frem for overnatninger på hoteller, vandrerhjem og feriecentre. Her var der 1,8 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 0,7 procent i august.

- I faktiske tal var der i alt 476.700 flere overnatninger sammenlagt i sommermånederne juni, juli og august 2018 end i de tilsvarende måneder i 2017, skriver Danmarks Statistik og fortsætter:

- Vandrerhjemsovernatninger steg med 69.200 eller 10 procent i sommeren 2018 i forhold til sommeren 2017, og der var blandt andet en stigning på 22 procent i overnatninger foretaget af gæster fra andre lande end vores nabolande.

- Lystbådene havde 73.800 eller 9 procent flere overnatninger i sommermånederne.