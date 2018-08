Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste har trusselsvurderet finanssektoren.

Center for Cybersikkerhed vurderer, at truslen fra cyberkriminalitet er meget høj i den finansielle sektor i Danmark. Det viser ny rapport, hvor finanssektoren er blevet trusselsvurderet.

Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, der fokuserer på digitale trusler mod Danmark og danske erhverv.

- Truslen fra cyberkriminalitet mod den danske finanssektor er MEGET HØJ.

- Truslen fra cyberkriminalitet bliver fortsat mere avanceret og kompleks, og cyberkriminelle angreb kan forstyrre tilgængeligheden af den danske finanssektors ydelser, skriver Center for Cyberkriminalitet i rapporten.

Trusselsniveauet "Meget høj" dækker ifølge rapporten over: "Der er en specifik trussel. Der er kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse. Angreb/skadevoldende aktivitet er meget sandsynlig."

Samtidig vurderes truslen fra digital spionage som værende høj.

- Det er sandsynligt, at fremmede stater har både politiske og økonomiske interesser i at udføre cyberspionage mod den danske finanssektor, vurderes det.

Til gengæld ser Center for Cybersikkerhed kun lille risiko for decideret cyberterror, hvor sektoren angribes for at ødelægge systemerne og det finansielle system.

Hos Finans Danmark, finanssektorens brancheforening, genkender man vurderingen.

- I takt med at bankernes systemer bliver stærkere, bliver de cyberkriminelles metoder fortsat mere avanceret, og det kræver, at vi hele tiden følger med, skriver digitaliseringsdirektør i foreningen Michael Busk-Jepsen i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen beskrives en række initiativer, hvor bankerne forsøger at beskytte sig mod den nye form for kriminalitet.

- Der er ingen tvivl om, at kriminalitet rettet mod banker og bankkunder via internettet vokser.

- Derfor arbejder vi også løbende på at sikre de it-systemer og den betalingsinfrastruktur, som håndterer blandt andet netbank, NemID og betalingskort, for at minimere svindel og uretmæssige overførsler, Michael Busk-Jepsen.