Tre ud af ti kæmper med stram økonomi i januar efter juleræset

Julens mange udgifter gør januar til en hård måned for hver tredje. Særligt de yngre er klemt.

Tre ud af ti kæmper med en strammere økonomi i januar efter julens mange gavekøb.

Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for den offentlige hjemmeside Rådtilpenge.dk.

Ifølge Louise Skjødsholm, der er specialkonsulent i finansielt forbrug i Penge- og Pensionspanelet, er det opmuntrende, at flertallet ikke føler sig presset i årets første måned.

- Jeg tænker egentlig, at det er positivt, at det ikke strammer for flere, nu hvor julen er en meget dyr post på budgettet.

- Det er ofte de mennesker, der ikke har lavet et julebudget, som oplever en mere presset økonomi. Det ved vi, at mange ikke gør, siger hun.

Det er især de unge mellem 18 og 35 år, som oplever, at tallet på bankkontoen er lavt i januar.

- Der er mange unge, som er studerende og derfor i forvejen har en sårbar økonomi, og så er det klart, at udgifterne i december tærer på bankkontiene, siger hun.

Undersøgelsen viser også, at det især er kvinderne, som mærker en presset økonomi. 34 procent af kvinderne angiver, at de oplever en hård januar.

For mændene er det 25 procent, og ifølge Louise Skjødsholm hænger det sammen med, at det oftest er kvinderne, der står for husholdningen.

Er man endt i en januar på skrump, anbefaler hun, at man gennemgår sin økonomi med en tættekam for at undgå en gentagelse.

Det handler om at lave madplaner og handle stort ind, så man undgår impulskøb.

Desuden er det en god idé kigge på, om man rent faktisk får brugt sine abonnementer - for eksempel på streamingtjenester.

- Så kan man også oprette en julekonto, så du ikke får en overraskelse i januar måned, og december måned bare kører, og du har pengene på kontoen, siger Louise Skjødsholm.

Perioden med en strammere økonomi efter jul er dog for de fleste kun kortvarig.

Kun seks procent svarer, at de oplever en strammere økonomi op til tre måneder efter julen.

Undersøgelsen er lavet blandt 1013 danskere over 18 år.