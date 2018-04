Topforhandlere mødes til ny holmgang i Forligsinstitutionen

Der er let optimisme at spore hos forhandlerne, der søndag formiddag igen mødes i Forligsinstitutionen.

Efter flere dages maratonforhandlinger i Forligsinstitutionen mellem de offentligt ansattes fagforeninger og forhandlere fra staten, regionerne og kommunerne er der stadig ingen aftale. Søndag formiddag fortsætter forhandlingerne efter en sovepause.

I solskinnet foran Forligsinstitutionen udtrykker flere af forhandlerne optimisme om, at en aftale kan nås, og at en voldsom storkonflikt, der truer med at stoppe alt fra undervisning til flytrafik, kan undgås.

- Det har været nogle udmærkede dage. Der er god stemning og god vilje til at finde løsninger.

- Det er meget svært at sige, om der kommer en aftale. Hver morgen, når jeg står op, tænker jeg, at vi er tæt på.

- Men tingene tager tid i forligsinstitutionen. Der er meget procestid og ventetid, siger kommunernes topforhandler Michael Ziegler (K).

Der bliver forhandlet i forskellige spor, hvor regionerne, kommunerne og staten forhandler hver for sig. Et gennembrud kan være, hvis et af de spor ender med en aftale.

- Det vil være en fordel, hvis et område kunne lukke en aftale. For så ville man straks have noget, man kunne overføre. Det være sig en lønramme eller andet. Så det ville gøre det lettere, siger Michael Ziegler.

Også fra den anden side af bordet er der forhåbninger om, at en aftale kan lukkes.

- Jeg håber på et gennembrud i dag. Jeg har stadig tandbørsten med, men jeg håber ikke, jeg får brug for den, siger chefforhandler for de statsansatte, Flemming Vinther.

- Der er ikke nogle positioner tilbage på bordet, der ikke er afsøgt. Så vi nærmer os et sted, hvor der skal træffes nogle store beslutninger. Hvor vi skal kigge hinanden i øjnene og se, om det brister eller bærer.

Han siger samtidigt, at alle parter er meget opmærksomme på, at resultatet af en manglende aftale er konflikt.

- Jeg synes, at begge parter er sig enormt bevidste om, at der kan komme en konflikt. Begge parter vil gerne undgå konflikt, siger Flemming Vinther.

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen, der forhandler for ansatte i regionerne, håber også på, at søndag bliver den sidste dag i Forligsinstitutionen.

- Det ville være fantastisk. Vi går ind med ønsket om at blive færdige. Nu må vi se, om det kan lykkes, siger hun.