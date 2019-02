Topchef om milliardbetaling: Skulle det være, skulle det være nu

Arla Foods' topchef Peder Tuborgh understreger, at han ikke vil være med til at udbetale hele koncernens overskud til ejerne år efter år

Hvordan er det som direktør at blive pålagt at udlodde hele sit overskud til sine ejere? - Det har jeg det supergodt med og er stolt over, at vi kan. Det kan vi ikke gøre hvert år, men skulle det være, så skulle det være nu. Det synes jeg, at der er alle mulige grunde til hele vejen rundt (bl.a. tørkeplagede landmænd og en stærk økonomi i Arla Foods, red.).

Hvor står Arla stærkest lige nu? - Vi har set i flere år i træk, at vores varemærker (bl.a. Lurpak og Castello, red.) vokser to-fire procent om året. Det ser man ikke hos ret mange af vores konkurrenter, så vi har fat i noget godt. Vores innovationsmaskine virker, og det er meget stærkt, både i Europa og uden for Europa.

Hvad bekymrer dig mest på den lange bane? - Brexit. Vi har gjort vores hjemmearbejde rigtig godt. Uanset hvordan det ender, så har vi en god idé om de kræfter, der kommer til at virke. Det er klart, at en superhård brexit, hvor man går fra hinanden uden aftaler, vil skabe en voldsom turbulens på alle markeder i alle industrier, og det vil også ramme Arla Foods. Det ville være vanvittigt, hvis jeg sagde andet.

I Sverige går mælkeforbruget nu kraftigt tilbage (salget af drikkemælk faldt ca. syv procent sidste år, red.). Gør det dig urolig? - På den rigtigt lange bane er det selvfølgelig urovækkende, at mælk og mælkeforbrug er så meget under pres. Det er meget perceptionsdrevet, men jeg er helt sikker på, at landmændene er en del af løsningen i forhold til at skabe et bæredygtigt landbrug, og der skal vi gøre det meget mere.