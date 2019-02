Tørken har ikke ramt bankernes tab på landbruget

Bankernes tab på udlån til landbruget - ikke medregnet realkreditlån - steg ikke mærkbart i 2018 trods den meget omtalte tørke. Det viser nye tal fra Nationalbanken.

Samlet var tabet på landbruget 1,5 milliarder kroner, et fald på tre procent.

- 2018 bød på en varm og tør sommer, og samtidig er prisen på flere landbrugsvarer faldet.

- Det har givet vanskelige vilkår for mange landbrug. Alligevel har bankernes tab på landbrugslån på 1,5 milliarder kroner været begrænset sammenlignet med tidligere år, skriver Nationalbanken.

Nationalbanken skriver yderligere, at en stor del af bankernes landbrugskunder har svært ved at leve op til deres låneforpligtigelser. Det betyder dog ikke, at bankerne forventer stigende tab.

Samlet havde bankerne ved udgangen til 2018 lånt 55,1 milliarder kroner til landbruget.

Tabet er samtidig langt lavere end i 2016, hvor bankerne tabte 2,7 milliarder kroner på deres udlån til landbruget.

- Årsagen til de meget store tab i 2016 er især, at flere banker ryddede op i deres udlån til landbruget - og dermed blev flere bedrifter solgt eller lukket, og bankerne realiserede store tab. Således toppede antallet af konkurser i 2016 ifølge Danmarks Statistik, skriver Nationalbanken.