Tømrermester: Skolepraktik luller de unge i søvn. De skal ud på en rigtig byggeplads

- Vi har masser at lave. Vi mangler faglært arbejdskraft, så er folk mere villige til at tage lærlinge ind. Og så er der meget snak i medierne om at være ansvarlige og om, at vi skal flytte unge over til håndværksuddannelserne, lyder Thomas Andersens forklaring på væksten i antallet af lærlinge.

Tømrermester Thomas Andersen elsker at se glæden i ansigtet på et ungt menneske, som netop har fået en aftale om at blive lærling i hans firma.

Moesgaard og Vestre Landsret

Ifølge Thomas Andersen giver skolepraktik trygge rammer, men ikke samme udfordringer og erfaringer som det at arbejde med uddannede kolleger på skiftende byggepladser. Thomas Andersen A/S har været med til at bygge det nye Moesgaard Museum ved Aarhus og Vestre Landsret i Viborg.

- Du møder kolleger, og motivationen er helt anderledes. Vi vil helst ikke have lærlinge, når de har gået i skolepraktik mere end et par uger, for så er de "lullet hen". Jeg har fået flere unge mennesker fra skolepraktik og bare det at se ansigtet på en ung mand, som skal hjem og fortælle far og mor, at nu skal han i lære. Dagen er reddet, ikke bare for ham, men også for os andre, siger Thomas Andersen.

- Det er noget helt andet at komme ud på en rigtig byggeplads frem for at bygge legehuse, og hvad de nu må lave indenfor. De unge har lyst til at komme ud i den virkelige verden, siger Thomas Andersen.