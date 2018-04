Tømrerfaget boomer - men byggeriet mangler folk til kloakerne

Tømrerfaget topper med lærlingeaftaler. Men erhvervsskolerne skal få de unges øjne op for nicheuddannelser, for virksomhederne mangler struktører til at lægge fundament og kloaker, lyder meldingen fra Dansk Byggeri.

Dansk byggeri mangler hænder, og lærlingene indgår aftaler med virksomhederne som ikke set siden finanskrisen. Friske tal fra Dansk Byggeri viser, at tømrerfaget vokser mest med 350 uddannelsesaftaler i januar mod 315 året før. Dansk Byggeri har gransket stigningen for uddannelsesaftaler i bygge- og anlægsbranchen, og byggeri og anlæg har generelt ni procent lærlinge i fuldtidsmedarbejdere mod fire procent i Dansk Arbejdsgiverforenings område. - Bygge- og anlægsbranchen har en god tradition for at uddanne unge. Mange ejere har selv været lærlinge og føler et stort ansvar for de unges og branchens skyld, forklarer Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri. Især de mindste virksomheder tager mange lærlinge, og de udgør også en større del af arbejdsstyrken end hos DA generelt. Bygge- og anlægsvirksomheder fylder 14 procent i DA, men har hver femte af de faglærte medarbejdere og lidt over end en tredjedel af alle lærlinge.

Midtjylland stiger mest Virksomhederne i Region Midtjylland har ansat flest lærlinge i januar 2018 i forhold til året før med 198 kontrakter inden for byggeri og anlæg, 58 flere end samme tidspunkt året før.

Region Sjælland ligger i bund med et fald fra 109 til 103 i årets første måned.

Tømreruddannelsen er den mest populære, men gulvlæggeruddannelsen er steget med 67 procent fra 12 til 20, og lærlingene er stærkt eftertragtede i den del af branchen.



Kilde: Dansk Byggeri

- Fuld power, tak Antallet af lærlinge voksede kraftigt i 2017. 693 lærlinge indgik i januar aftaler med en arbejdsgiver inden for byggeri og anlæg, 93 flere end året før og en stigning på 15,5 procent, hvis man ser på alle erhvervsuddannelser inklusiv SOSU-området. Virksomhederne i Midtjylland er kommet bedst fra start af de fem danske regioner med 198 aftaler - 58 flere end året før - mens Region Syddanmark er vokset fra 135 til 141. - Der er en snæver sammenhæng mellem ordrebeholdningen og hvor mange lærlinge, man tør tage ind. Lige nu skal vi give fuld power på uddannelsen, for vi kommer til at mangle dem i de kommende år, forudser Louise Pihl.

De små ansætter flest I virksomheder med op til en halv snes ansatte er hver ansat femte lærling, mens procentdelen falder til lidt under et halve i virksomheder med over 50 ansatte. Byggeriet er en af de brancher, som uddanner flest unge, fordi faglært arbejdskraft er kernen i byggeri. Ifølge Louise Pihl har de senere års fokus på erhvervsuddannelser også virket. - Debatten om erhvervsuddannelser de seneste fire-fem år har været med til at skærpe opmærksomheden. Man skal dog ikke underkende at det, at man har arbejde til lærlingene betyder allermest - ellers har man jo ikke noget at uddanne dem i, siger Louise Pihl.