Tøj og sko på udsalg trak forbrugerpriserne ned i januar

Ikke uventet faldt forbrugerpriserne en smule i januar, hvor udsalget gjorde det lidt billigere at være dansker.

Mens inflationen i december af Danmarks Statistik blev opgjort til 1,0 procent, dykkede den i januar til 0,7 procent.

Det var særligt tøj og sko på udsalg, der var med til at hive indekset nedad.

Alene disse to varegrupper trak indekset ned med 0,4 procentpoint, mens andre trak op i mindre grad.

Ser man ud på prisudviklingen hen over det seneste år, er det særligt rejser, der holder prisudviklingen nede, mens fødevarer, husleje og transport trækker op.

Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, er en smule overrasket over, at inflationen siden september er faldet fra 1,6 procent til det nuværende niveau.

Han vurderer, at inflationen i 2018 vil holde sig på et lavt niveau.

- Vi regner dog stadig med, at inflationen lige så langsomt vil stige i de kommende år.

- Det strammer til på Europas arbejdsmarkeder, og det betyder større lønstigninger, som igen betyder højere priser.

- Men det er en meget langsom proces, blandt andet fordi både ansatte og virksomheder har vænnet sig til meget lave prisstigninger, skriver han i en kommentar.

Inflationen regnes ud ved at undersøge udviklingen i priserne på de varer eller tjenester, som en typisk familie forbruger.

De indgår i et vægtet gennemsnit, som kan bruges til at vurdere, om det bliver dyrere eller billigere at være dansker.

Når man eksempelvis trækker inflationen fra de generelle lønstigninger, får man reallønnen.

Hvis den er positiv, stiger lønmodtagernes købekraft, og hvis den er negativ, falder den.

Ikke siden 2012 har inflationen i Danmark været højere end de to procent, som den europæiske centralbank kalder for "et sundt niveau".

Faktisk bød kalenderåret 2016 på en inflationsrate på blot 0,3 procent - det laveste niveau siden 1953.