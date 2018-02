Tjekker avis-handler: Konkurrence-kontrol hos Jysk Fynske Medier

Medarbejdere fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dukkede onsdag morgen pludseligt op i receptionen på Jysk Fynske Mediers hovedsæde i Vejle samt i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense.

Her forlangte de at få stillet lokaler til rådighed og at få udleveret forskellige computere, som de gik i gang med at undersøge. Desuden blev nogle af de ansatte bedt om at afgive oplysninger.

Administrerende direktør Jesper Rosener bekræfter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen onsdag er på uanmeldt kontrolbesøg i mediehusene i Odense og i Vejle.

- Medarbejdere fra Konkurrencestyrelsen er her for at se nærmere på de handler, vi lavede med Politikens Lokalaviser sidste år, siger han.

De to aviskoncerner købte og solgte i juni 2017 et antal lokale ugeaviser til hinanden. Jysk Fynske Medier købte syv ugeaviser på Fyn og i Sydøstjylland og lukkede dem, mens Politikens Lokalaviser købte syv ugeaviser i Aarhus-området. Desuden blev begge medejere af syv østjyske ugeaviser. Efter handlen lukkede Jysk Fynske Medier en række af ugeaviserne efter at have vurderet, at udgivelserne hverken gav økonomisk eller publicistisk værdi.

Jesper Rosener ønsker ikke at udtale sig nærmere om, hvad der er sket under kontrolbesøget.

- Jeg kan ikke sige andet, end at vi gør vores yderste for at give myndighederne de bedste betingelser for at indsamle alle de oplysninger, de ønsker sig.