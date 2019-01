Tiltalt i retten: Pensionskasse var helt vild efter at blive medejer af Genan

Selv var hen ikke så interesseret i handelen, men lod sig overtale, fordi der var en fælles ambition om hurtigt at nå målet om at genbruge 10 procent af verdens dæk.

Han henviste til, at tidligere direktør for Miljøstyrelsen Jens Kampmann som flerårigt bestyrelsesmedlem i Genan og som tidligere direktør i PKA knyttede forbindelsen mellem de to selskaber og derfor måtte kende til pengetransaktionerne, som hele dagen i retten handlede om. Og han understregede, at pensionsselskabet var "helt vildt" med at købe aktier i Genan.

Det sagde en kampberedt Bent A. Nielsen fra vidneskranken, da han i går for første gang i Retten i Viborg blev afhørt som tiltalt for mandatsvig og bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Store millionlån

Anklagerne borede meget i de store tocifrede lån i euro, som Bent A. Nielsens personlige selskab BAN International, der var registreret i Tyskland, fik hos flere af Genan Gruppens selskaber. Når der var likvid kapital, blev den lånt ud til Bent A. Nielsens selskab mod, at det skulle betale en forrentning på seks procent.

Bent A. Nielsen er bl.a. tiltalt for at videreføre ikke under 73.362.182 kroner af disse penge til sine egne private konti eller andres konti beregnet til private formål.

Under afhøringen var det tydeligt, at Bent A. Nielsen havde svært ved at forstå, hvorfor han overhovedet var tiltalt, og han var flere gange ved at miste tålmodigheden med anklagemyndigheden.

- Jeg har ikke taget af kassen. Tværtimod har jeg lagt penge i kassen, slog han på et tidspunkt fast, godt irriteret over, at han flere gange blev afbrudt i sine forklaringer og til sidst af retsformanden blev formanet om, at han måtte forklare sig senere, for her og nu skulle han kun svare på anklagemyndighedens spørgsmål.

Med udtryk som "det er uhyggeligt, det her", "hvis du læser dansk!" og "hvordan kan du finde på at sige sådan noget?" gav han udtryk for, at anklagemyndigheden ikke begreb ret meget af, hvordan tingene hang sammen.