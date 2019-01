Tilbudssitet Deal.dk køber Spot

Køb/salg: JP/Politikens Hus A/S har solgt Spot A/S til Deal.dk A/S. Både Deal.dk og Spot er såkaldte tilbudshjemmesider, hvor man kan få gode tilbud på alt fra en tur i bowlinghallen og blomsterbuketter til ferierejser i Egypten.

Formand for Deal.dk og administrerende direktør i Jysk Fynske Medier Jesper Rosener er glad for købet af Spot for det er god forretning at gøre en god handel på nettet.

- Vi ser en betydelig vækst i dealmarkedet de kommende år, og det er med stor glæde, at vi er lykkes med at få handlen på plads. Det styrker os i markedet og vil give fordele for både annoncører og vores mange kunder og medlemmer. Spot er en veldrevet virksomhed, ligesom Deal.dk er i dag, men sammen vil vi kunne sætte endnu mere kraft i vores ambition om vækst og udvikling, siger han og fortsætter:

- Nu forestår en vigtig opgave med at holde fokus på forretningen, som den er i dag, og udnytte synergier samt sætte et nyt ledelseshold, der kan udvikle forretningen.

Hos Spot er de omvendt glade for at sælge deres forretning videre.

- Vi har været tilfredse ejere af Spot i en lang årrække, men dealmarkedet er grundlæggende ikke en del af vores kerneforretning, og derfor glæder vi os over, at Spot nu får nye ejere, som har dealmarkedet som et fokusområde. Jeg er sikker på, at ledelse og medarbejdere fortsætter udviklingen under nyt ejerskab, siger bestyrelsesformand for Spot Esben Kolind Laustrup.

Jysk Fynske Medier er Deal.dk's hovedaktionær, mens Herning Folkeblad og Sjællandske Medier er delejere.