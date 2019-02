Tiger-kæden spidser sparekniven og fyrer 40 ansatte

Butikskæden Tiger tjener ikke nok penge, og derfor har selskabet sat gang i en sparerunde, der skal rette op på resultaterne.

Det betyder, at 40 ansatte på hovedkontoret får en fyreseddel. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Tiger-kæden har de seneste år åbnet en butik hver tredje dag og har nu næsten 1000 butikker fordelt på 30 lande.

Det hastige vokseværk kommer dog ikke til at fortsætte. Der skal være mere fokus på at tjene penge i de eksisterende butikker, fortæller administrerende direktør Mette Maix.

- For at ruste virksomheden til fremtiden har vi brug for at sikre, at vores imponerende toplinje slår igennem på bundlinjen, hvorfor vi nu er nødt til at slanke organisationen, siger hun i en pressemeddelelse.

På Tigers hovedkontor vil der fremover være samlet set 75 færre ansatte. Det hænger sammen med, at selskabet allerede i slutningen af sidste år undlod at genbesætte tomme stillinger.