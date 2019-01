Telenor sparer sig til det bedste resultat i fem år

Trods tab af tusindvis af kunder har Telenors danske forretning leveret det bedste resultat i fem år.

Færre ansatte og lavere udgifter betyder, at Telenor Danmark i 2018 fik et driftsoverskud på 862 millioner kroner.

Det er 27 procent højere end året før og er ikke set bedre siden 2014.

- Jeg er meget tilfreds med årets resultat og vores solide fremgang i indtjeningen, der er altafgørende for, at vi kan fortsætte vores investeringer i udviklingen af vores forretning, siger Jesper Hansen, direktør for Telenor Danmark, i en kommentar.

Telenor, der også ejer mobilselskabet CBB, har knap 1,7 millioner mobilkunder i Danmark.

I løbet af 2018 har teleselskabet mistet 127.000 kunder, og det skyldes primært, at Telenor har tabt en stor offentlig kontrakt med staten til TDC.

Telenor har desuden sagt farvel til 15.000 bredbåndskunder og 16.000 fastnetkunder i løbet af 2018.

Jesper Hansen fremhæver i en kommentar til regnskabet, at kundetilfredsheden er steget med 25 procent i løbet af året, og at udgifterne er skåret med ti procent.

- For at skabe resultater, der rækker ind i fremtiden, skal man have tilfredse kunder, engagerede og dygtige medarbejdere og penge på bundlinjen.

- Vi er inde i en rigtig god udvikling, hvor vi formår at levere på alle tre parametre, siger Jesper Hansen i en kommentar.

Telenor er det næststørste teleselskab på det danske marked bagved TDC. Telia og teleselskabet 3 er nummer henholdsvis tre og fire.