Teaterchef vil have teatret på folkeaktier

Pladsen i det gamle teaterhus i det centrale Fredericia er alt for trang og betyder, at gæsterne går forgæves efter billetter til de udsolgte forestillinger.

For teaterchef Søren Møller er løsningen oplagt: Der skal bygges et stort, nyt musicalteater på Fredericias havnefront. Den er kommet frem i lyset i takt med, at virksomhederne på industrihavnen er rykket ud.

- Det må ikke være et kulturhus, hvor der kan være alt muligt. Det skal være et specialdesignet teater, hvor vi virkelig kan folde os ud, siger Søren Møller, der har arbejdet med planerne i årevis.

Byrådet har nikket ja, og lige nu jagter han kapital fra fonde og private virksomheder til det ambitiøse byggeri, der i bedste fald kan stå klar om fire-fem år.

Opbakningen fra byens borgere er imidlertid vigtig for planerne, og teaterchefen overvejer derfor at udbyde folkeaktier, så fredericianerne kan få medejerskab til projektet.

- Vi har den unikke position, at 20 pct. af kommunens borgere køber billetter til Fredericia Teater. Det er et helt vildt tal. Jeg vil gerne kunne veksle noget af den tillid til folkeaktier, selvom det økonomisk langt fra er nok til at kunne drive projektet, siger Søren Møller.

Fredericia Teater er kendt for at lade teateroplevelsen komme helt tæt på publikum. Scenen bygges helt tæt på sæderækkerne, og kombineret med lys og lyd skaber det et krydsfelt mellem forestilling og forlystelse.

- Det skal være lige så fedt at gå i teatret, som det er at gå i biografen eller en forlystelsespark, siger Søren Møller.