Tankforretningen trak Norden-overskud nedad

Rederiet Norden opnåede sidste år et justeret årsresultat, der var lidt lavere end året forinden.

Regnskabet, der er offentliggjort tirsdag, viste et plus på 20 millioner dollar sammenlignet med et justeret årsresultat på 28 millioner dollar i 2017.

Det var fragten af tørlast, der sikrede rederiet sorte tal på bundlinjen, idet man her noterede sig en profit på 48 millioner dollar.

Tankforretningen derimod gav et underskud på 28 millioner dollar.

- Overskuddet genereret i vore to forretningsenheder i tørlast viser styrken af vores forretningsmodel og mere end udligner tab i tankforretningen i et historisk dårligt tankmarked, siger administrerende direktør Jan Rindbo i en kommentar til regnskabet.

Den samlede omsætning nåede op på 2,5 milliarder dollar.

Selskabet forventer at præstere bedre i det nuværende regnskabsår, selv om prognosen opererer med et forholdsvist bredt spænd.

Forventningerne siger, at man i 2019 regner med at opnå et justeret resultat på mellem 25 og 60 millioner dollar.

Det er baseret på, at tankmarkedet forbedrer sig, og at man har begrænset eksponering mod et usikkert tørlastmarked.

Tørlasten er udfordret af handelskrigen mellem USA og Kina, der har lagt en dæmper på verdenshandlen og presset fragtpriserne ned.

Rederiet Norden blev grundlagt tilbage i 1871 og har hovedkvarter i Hellerup.

Selskabet opererer både med egne skibe, men også med skibe, som chartres af andre ejere.