TV2-topchef Merete Eldrups største udfordring er at hive frafaldne tv-seere over på den digitale tjeneste TV2 Play. Det er budskabet i en helt ny koncernstrategi.

Væggene er pyntet med talrige, indrammede fotos fra TV2's historie. Derudover er der lige præcis plads til en stol, et skrivebord og et lille sofaarrangement, som vi sætter os i.

- Men det er et godt tidspunkt at diskutere, om vi har en fremtid i dette vilde medielandskab. Timingen er på sin egen måde blevet god, siger Merete Eldrup.

TV2's topchef igennem mere end 10 år Merete Eldrup startede dagen i stationens hovedstadsdomicil på Teglholmen i København, hvor strategien blev lagt frem på et stormøde for medarbejderne. Bagefter kørte hun til Odense, hvor budskaberne blev gentaget for et endnu større publikum. At strategien kommer samtidig med, at TV2 fejrer sin 30-års fødselsdag, er en tilfældighed.

Kvægtorvet, i gamle dage hjemsted for de fynske kreaturhandlere, er fyldt med smukke, kendte ansigter, der er stylet til at gå på landsdækkende tv.

At forlade oktobervejret og Odenses regnvåde gader og træde ind i TV2's hovedkvarter er som at ankomme til en anden verden.

Først blev TV 2's strategi lagt frem for de ansatte på Teglholmen i København. Herefter kørte Merete Eldrup til Kvægtorvet i Odense (billedet), hvor medarbejderne blev samlet i et tv-studie. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Sidste år så hver dansker fjernsyn i to timer og 30 minutter hver dag, hvoraf de 57 minutter blev brugt på de seks kanaler, som TV2 råder over.

Det strider mod det formål, Merete Eldrup er ansat til at kæmpe for.

- Jeg kan blive helt dårlig til et middagsselskab, hvor nogen siger, at de slet ikke har TV2 hjemme hos dem. Hvad?, siger jeg så. Man kan da ikke være en familie i Danmark og ikke have TV2, siger Merete Eldrup.

DR kan enhver se, der har en antenne eller en internetforbindelse. TV2 kræver en form for betaling, og her opstår problemet.

TV2 blev skabt som et alternativ til Danmarks Radio, og stationerne har siden konkurreret i et tæt opløb, hvor TV2 oftest har ligget forrest på seertal.

TV2 Play skal være bedre

TV2 har længe haft et digitalt alternativ, som hedder TV2 Play. Det er en streamingtjeneste på nettet, som man skal betale for. Også selv om man i forvejen betaler for at se TV2 i en tv-pakke.

Merete Eldrup er klar i spyttet, når hun bliver bedt om at koncentrere sin koncernstrategi ned til én overskrift:

- Det centrale budskab er, at vi skal gøre endnu mere ved TV2 Play, svarer hun hurtigt.

Tjenesten har eksisteret længe, men i de senere år er populariteten steget betydeligt. Det skyldes ironisk nok - og til dels - Netflix.

- Da vi skrev strategi i 2012, havde vi hørt om Netflix, men det var ikke stort dengang. Og bum, så havde de en massiv indflydelse. Negativt, fordi de tog tid fra almindelig tv-sening, men også positivt, fordi de lærte folk at streame, og alle skulle pludselig have en ordentlig bredbåndsforbindelse, siger Merete Eldrup.

Det har TV2 udnyttet til fulde, og i dag er der flere end 350.000 kunder, der betaler hver måned for et abonnement på TV2 Play.

Så når unge flytter hjemmefra, så skal de have Netflix og TV2 Play?

- Ja. Vi skal være et basisvalg for dem.

Men det handler ikke kun om de unge. Hvis vi går tilbage til Merete Eldrups middagsselskab, kan man være sikker på, at hun har en rabatkupon med i tasken, så tabte TV2-seere i alle aldre kan blive introduceret til TV2 Play.

- Der er flere og flere, der siger, at de ikke har brug for en tv-pakke. Så skal vi være i stand til at sælge dem TV2 Play. Det vigtigste er, at de har adgang til TV2 og vores kanaler, for vi synes, at vi har meget godt indhold og mange gode budskaber, siger Merete Eldrup.

Streamingtjenesten får et løft, hver gang TV2 kan præsentere noget unikt, som danskerne elsker at tale om.

- Vi kan mærke, at når vi har VM i fodbold eller "Tinkas Juleeventyr", er der mange, der pludselig skal have TV2 Play. Det er ikke sjovt, hvis børnene kommer hjem og fortæller, at alle vennerne har set julekalender på TV2. Så skal vi holde fast i dem, når der kommer håndbold i januar, "Årgang 0" og "Badehotellet", siger Merete Eldrup.