TDC fusionerer med underholdningsgigant

TDC fusionerer med MTG Nordics, der er Modern Times Groups nordiske afdelinger. Det skriver TDC i en fondsbørsmeddelelse torsdag.

Det sker efter TDC i årevis har kæmpet med faldende indtjening i takt med, at forbrugerne i mindre grad køber adgang til indhold fra teleselskaber men direkte fra producenter via internettet.

- Jeg er utrolig glad for, at MTG Nordics bliver forenet med TDC Group. Vores to forretninger supplerer hinanden fantastisk, og sammenlægningen vil give os en endnu stærkere innovationskraft.

- Vi vil dermed få mulighed for at tilbyde de nordiske forbrugere endnu mere attraktivt indhold samt at skabe den næste generation af underholdningsprodukter. Selskabet vil være det første af sin slags i Europa, siger TDC's koncernchef, Pernille Erenbjerg, i en meddelelse.

Det sker for at få mere indhold, der skal kunne tiltrække og fastholde kunder.

Med fusionen vil brands som Yousee, Viasat, TV3 og Viaplay være samlet under et selskab.

- Transaktionen samler TDC's portefølje af mobil-, bredbånd- og tv-tjenester med MTG Nordics' indholdsproduktion, tv-kanaler og streamingtjenester, skriver TDC.

- Kombinationen vil give den samlede virksomhed endnu stærkere innovationskraft og dermed muligheden for at tilbyde endnu mere attraktivt indhold samt den næste generation af underholdningsprodukter, skriver TDC.

Samlet vil de to selskaber have tre millioner tv-abonnenter Norden over og over ti millioner husstande, der har et produkt fra en af de to.

TDC's administrerende direktør, Pernille Erenbjerg, vil fortsætte som administrerende direktør, mens MTG's Anders Jensen bliver vicekoncernchef.

TDC betaler 3,3 milliarder svenske kroner til MTG sammen med 308,9 millioner TDC-aktier.

Aktierne har ved torsdagens åbningskurs en værdi på omkring 12 milliarder kroner.

Det skal dog godkendes af TDC's aktionærer.