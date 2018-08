Sydbank følger med i udviklingen hos sine landbrugskunder, men ser ikke en ødelæggende krise oven på sommerens lange tørke. Konsekvensen af tørken svinger fra kunde til kunde.

Det fortæller administrerende direktør for Sydbank Karen Frøsig oven på regnskabet for første halvår. Her har Sydbank afsat 50 millioner kroner ekstra til potentielle konsekvenser af tørken hos landbrugskunderne.

- Da vi gik på sommerferie, havde det været tørt hele juni. Det var der som sådan ingen katastrofe i, og det havde vi oplevet før.

- Men da vi så opdagede, at det fortsatte i juli og august, valgte vi - for at fjerne enhver tvivl om, om vi havde afdækket potentielle problemer - at lægge 50 millioner kroner oven i de 75, vi allerede havde afsat, siger Karen Frøsig.

De 125 millioner kroner, der nu er afsat, fungerer som en buffer oven i de penge, der allerede er vurderet, kan tabes på landbrugsengagementer.

Ifølge regnskabet har Sydbank udlån til landbrug for 4,2 milliarder kroner. Heraf er der hensat 690 millioner kroner til eventuelle tab på udlån. Det er 207 millioner kroner mere end ved årsskiftet.

For nuværende hører Sydbank dog ikke meget fra sine landbrugskunder.

- Lige nu hører vi næsten mere fra politikere og journalister, end vi gør fra vores landbrugskunderne. Men det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer, for vores rådgivere er i løbende dialog med kunderen.

- Det billede, vi ser, er broget. Nogle bliver hårdt ramt, andre bliver mindre hårdt ramt og andre kender ikke konsekvenserne endnu, siger Karen Frøsig.

Mange landmænd har måtte bruge af vinterforrådet, da høsten blev hårdt ramt af tørken. Derfor er det også først senere, at de må købe mere foder og potentielt trække på banken.

Finansdanmark, finanssektorens brancheforening, opfordrede tidligere på sommeren sine medlemmer til at strække hånden ud til sine landbrugskunder. Den opfordring ændrer ikke noget for Sydbank.

- Jeg synes i forvejen det, der blev henstillet til, faldt i god tråd med vores politik. Som stor dansk bank har vi en interesse i, at landbrugskunderne har fornuftige vilkår, også når livet går dem imod, siger Karen Frøsig.