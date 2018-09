Svensk storbank spår bøder til Danske Bank for milliarder

Handelsbanken estimerer på linje med flere andre banker, at Danske Bank vil blive ramt af bøder i milliardklassen for den potentielle hvidvask, der er sket gennem Danske Banks estiske filial.

Det skriver Ritzau Finans, der tirsdag morgen samtidigt noterer sig, at Danske Banks aktier handles med en rabat på 30-40 procent i forhold til andre banker.

- Vi mener, at denne rabat afspejler udsigt til højere bøder end tidligere ventet. Vi venter nu bøder i intervallet fem til 11 milliarder kroner, en ESG-rabat (Environmental, Social and Governance, red.) og en rabat på grund af forringelsen af bankens momentum, skriver Handelsbanken.

Danske Banks estiske filial lod i årevis samlet op til 200 milliarder euro flyde igennem sig uden nævneværdig kontrol af, hvor pengene kom fra eller hvor de skulle hen.

En stor del af pengestrømmene kom fra lande som Rusland, Aserbajdsjan og Moldova. Danske Banks interne rapport om pengestrømmene har vurderet, at en stor del af transaktionerne har kendetegn for hvidvask.

Ud over bøden vurderer Handelsbanken, at sagen vil tage vigtig opmærksomhed hos Danske Bank.

- Dette vil medføre mindre fokus på kundeaktivitet. Endelig skal både direktøren og bestyrelsesformanden snart forlade banken, hvilket skaber noget usikkerhed på ledelsesfronten, skriver Handelsbanken ifølge Ritzau Finans.

Oven på en præsentation af Danske Banks interne rapport om ulovlighederne i Estland onsdag vurderede Jyske Bank, at der kan komme bøder på op til fire milliarder kroner i Danmark og op til 7,1 milliarder kroner fra udlandet - hovedsageligt USA.

Den schweiziske bank Credit Suisse har estimeret en bødestørrelse på 3,7-5,5 milliarder kroner. Det er baseret på bøder til bankerne HSBC og Standard Chartered.

- Indkommende pengestrømme (hos Danske Bank i Estland red.) fra Rusland, Baltikum og Cypern står for 67 procent af pengestrømmen svarende til 134 milliarder euro (1000 milliarder kroner red.).

- Der kan argumenteres for, at det er et godt startpunkt for at vurdere bøden, da disse lande er anset for at være højrisikolande af myndighederne, skrev Credit Suisse torsdag.

Danske Banks aktier er faldet med 28 procent siden nytår i takt med, at sager om hvidvask gravet frem af Berlingske Business har ramt avisforsiderne.