Surt aktiemarked og nedskrivninger rammer Jyske Banks overskud

Lavere indtægter og større nedskrivninger kostede penge for Jyske Bank i 2018, der må se overskuddet gå tilbage.

Banken kommer ud af 2018 med et overskud på 2,5 milliarder kroner, hvilket er et fald fra 3,1 milliarder kroner året før. Det oplyser banken i sit årsregnskab.

2018 var et hårdt på de finansielle markeder. Det har betydet, at Jyske Bank ikke har tjent helt så mange penge på at handle med værdipapirer og få kundernes formuer til at vokse som tidligere.

Desuden har banken haft nedskrivninger - altså tab på udlån - på næsten 0,5 milliarder kroner.

Langt størstedelen af nedskrivningerne er dog teknik, da der er kommet nye regnskabsregler sidste år.

Men i 2017 var posten markant bedre, da Jyske Bank rent faktisk fik en gevinst på nedskrivningerne på knap 0,5 milliarder kroner.

Det skyldtes, at penge, som tidligere var afsat til tab, blev ført tilbage, fordi kundernes økonomiske situation var blevet forbedret.

Til gengæld har Jyske Bank skåret i sine udgifter, hvilket blandt andet hænger sammen med, at banken i løbet af året har fået færre ansatte. Banken beskæftiger nu 3723 ansatte mod 3971 i slutningen af 2017.

Jyske Bank satte i starten af 2019 sit datterselskab i Gibraltar til salg, der flere gange har været i søgelyset i skattesager, men der er endnu ikke fundet en køber, fremgår det af regnskabet.

Administrerende direktør Anders Dam siger i en kommentar til regnskabet, at årets resultat er på linje med bankens forventninger.

Han fremhæver, at banken har travlt med at sælge boliglån gennem Jysk Realkredit, hvor i øjeblikket er lån for 326 milliarder kroner. Målet er, at det skal stige til 350 milliarder kroner i løbet af to år.

I år forventer Jyske Bank et overskud på to til 3,3 milliarder kroner.