Super Mario sender Nintendos resultater op

Nintendos omsætning og resultat er steget kraftigt, drevet af succesfulde spil som "Super Mario Party", "Pokemon" og "Super Smash Bros" til den meget populære konsol Nintendo Switch.

Det viser Nintendos regnskab for de første ni måneder af dets regnskabsår, der slutter med marts.

- I de første ni måneder blev tre spil til Nintendo Switch store hit med rekordhøje salgstal.

- "Super Mario Party", lanceret i oktober, har solgt 5,3 millioner enheder, "Pokémon: Let's Go, Pikachu!" og "Pokémon: Let's Go, Eevee", lanceret i november, har solgt 10 millioner enheder.

"Super Smash Bros. Ultimate", lanceret i december, har solgt 12,1 millioner enheder, skriver Nintendo i regnskabet.

Samlet i de første ni måneder af regnskabsåret har Nintendo øget sin omsætning til 997,3 milliarder yen - 59,5 milliarder kroner.

Det var en stigning på 16,4 procent. Overskuddet steg med 23,56 procent til 240,3 milliarder yen.

Det er specielt Nintendo Switch, der er blevet den helt store sællert for Nintendo.

Switch og spil til denne stod for 845 milliarder yen af det samlede salg på 997,3 milliarder yen i perioden. Salget til den ældre platform Nintendo 3DS er modsat faldet.

- I julesæsonen blev salget af software en driver til salget af hardware (de fysiske spilkonsoller red.), hvilket resulterede i et hardwaresalg på 14,5 millioner enheder og et softwaresalg på 94,6 millioner enheder.

- Salget af Nintendo 3DS, der nu er i sit ottende år siden sin lancering, var på 2,3 millioner enheder, skriver Nintendo.

Nintendo fastholder sine forventninger til hele året og ser et salg for hele året på 1200 milliarder yen og et overskud på 230 milliarder yen.

- Store titler på vej til Nintendo Swtich inkluderer "New Super Mario Bors. U Deluxe" og "Yoshi's Crafted World" i marts.

- Vi sigter efter at udvide vores platforms brugerbase ved at tilføje nye titler og styrke salget af eksisterende titler, skriver Nintendo.