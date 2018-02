Stort fagforbunds-bryllup kan falde før målstregen

Danmarks to største fagforbund vil slå sig sammen, men langtfra alle medlemmer er om bord.

Fusion eller ikke fusion?

Det er det spørgsmål, der stilles blandt fagforbundene LO og FTF disse dage.

De to organisationer, der repræsenterer alt fra sygeplejersker til elektrikere over bankansatte og smede, har i tre år arbejdet på at slå sig sammen. De vil i så fald repræsentere op mod halvanden million danske fagforeningsmedlemmer.

Men fusionen risikerer at falde til jorden, vurderer centerleder Søren Kaj Andersen, der forsker i arbejdsmarkedet på Københavns Universitet.

- Med de udmeldinger, vi har hørt så langt, så ligger det meget på vippen. Det er rent gætteri, hvor vi lander, siger Søren Kaj Andersen.

Fredag skal toppene i LO og FTF hver for sig beslutte, om de vil gå videre med fusionen. Hvis de siger ja, så er sidste skridt kongresser for forbundenes delegerede i april.

Formålet med fusionen er at skabe ét stærkt forbund, der kan tale med én stemme over for politikere og arbejdsgivere.

Men en række medlemsforbund er ikke overbeviste. Et af dem er 3F, der er en del af LO og repræsenterer faglærte og ufaglærte.

- Med FTF vil vi blive mange organisationer med forskelligartede opfattelser af tingene, siger 3F-formand Per Christensen til Fagbladet 3F.

3F har ikke besluttet sig for eller imod - det sker torsdag - men Per Christensen er betænkelig ved, om der bliver for store interne forskelle.

Jyllands-Posten skriver torsdag, at Per Christensen blandt andet frygter, at de ufaglærte vil få en meget svagere stemme, hvis FTF'erne med deres mellemlange videregående uddannelser kommer med om bord.

Ifølge Søren Kaj Andersen har 3F'erne svært ved at se sig selv i fællesskab med for eksempel sygeplejersker og skolelærere.

- Samtidig er der nok også en usikkerhed omkring, hvilken fremtid 3F går i møde. Det er den største enkeltorganisation i LO, men nu kan der komme andre ind, som man også skal forholde sig til, siger forskeren.

3F er ikke ene om at udtrykke skepsis. Inden for LO stritter blik- og rørarbejderne og Malerforbundet imod, og i FTF-regi er der modstand fra blandt andet Finansforbundet og it-fagforeningen Prosa.

Samlet set tegner det dog til, at fusionen sendes til de delegerede i april. Men den endelige afgørelse er et åbent spørgsmål.

- Der skal være to tredjedeles flertal i såvel LO som FTF, og der er ingen tvivl om, at det endelige resultat kommer til at ligge tæt omkring det, siger Søren Kaj Andersen fra Københavns Universitet.