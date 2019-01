Forinden er vi blevet vist rundt i det store produktionsanlæg, hvor et drivhus i et hjørne varmer moderplanterne, hvis sødlige duft trænger ud og møder os flere lokaler før. En kæmpemæssig bygning, hvor cannabissen skal forædles til de endelige medicinske produkter, er stadig under opførelse. Den ventes færdig i april, når drivhusene gerne skal være fyldt med planter.

- Internationalt står vi på kanten af en cannabis-revolution på sundhedsområdet. Der kommer en enorm innovation og forskning, hvor vi vil udtage forskellige indholdsstoffer fra planten. Måske viser et af stofferne sig at være effektivt mod leddegigt eller kræft. Hvem ved? Der er et stort ukendt potentiale, og vi er først lige begyndt. Det er vigtigt for både Odense og Danmark at notere sig.

Firmaet har investeret hundredvis af millioner af kroner i datterselskabet Spectrum Cannabis, som har købt Gartneriet Nældebakken nord for Odense. Her er det efter mange år slut med produktionen af potteplanter - i hvert fald i traditionel forstand, for inden længe står der cannabisplanter på samtlige cirka 23.000 kvadratmeter i drivhusene, hvor et enkelt allerede er taget i brug.

1 I 2018 trådte en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark i kraft. Ordningen giver læger mulighed for at ordinere produkterne, som ikke tidligere har været lovlige. Cannabisprodukterne er ikke godkendte lægemidler og sjældent testet i kliniske forsøg, og lægerne har derfor ikke samme viden om virkning og bivirkninger som ved godkendt medicin.2 Lægemiddelstyrelsen vurderer, at medicinsk cannabis kun er relevant til en række formål, hvor der er dokumentation for effekten. Det drejer sig blandt andet om spasmer på grund af sklerose eller rygmarvsskader, kvalme ved kemoterapi og smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver. Det står dog lægerne frit for at ordinere produkterne til patienter, der lider af andre sygdomme. Ligesom det er op til lægerne selv, om de overhovedet vil udskrive medicinsk cannabis. 3 Produkter med stoffet THC kan give bivirkninger i form af træthed, svimmelhed og påvirkning af koncentrationen - og mere alvorligt depression, paranoia og vrangforestillinger. Der findes derimod kun begrænset viden om bivirkninger som følge af stoffet CBD, der blandt andet bruges i olier. Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Total kontrol med produktet er altafgørende for både patienter og læger, der forventer samme medicin hver gang. Derfor er en stor del af produktionen automatiseret med kunstig intelligens, der holder øje med blandt andet lys, luftfugtighed, temperatur og at planterne ikke bliver forurenet af eksempelvis insekter. Foto: Michael Bager

- Det er ikke nyt at bruge cannabis til medicinske formål, men vi er nået til et punkt nu i den vestlige civilisation, hvor vi ser anderledes på det. Det er spændende tider.

- Odense har muligheden for at spille en interessant og konkurrencedygtig rolle i markedet, hvor det største problem hidtil har været, at der ikke kunne leveres nok medicinsk cannabis. Det bliver fantastisk at kunne producere her, og timingen er god, siger marketingdirektøren.

John McNeill anslår det globale marked for medicinsk cannabis til at have en værdi af omkring 150 milliarder dollars - og det europæiske til at udgøre cirka en tredjedel. Det canadiske firma har ikke kunnet følge med efterspørgslen, og det skal produktionen i Odense råde bod på.

Gunstigt miljø i Odense

At det lige blev Odense, selskabet kastede sig over, er der flere grunde til.

- Der var flere ting, der talte for Odense. Den danske regering er meget positiv i forhold til produktion her i Danmark. Meget mere progressiv end andre europæiske lande. Derudover er der dygtige gartnere og en stor tradition for at dyrke planter her i området og et stort antal drivhuse, som stort set er klar til cannabisproduktion, siger han og fortsætter:

- Og så var det afgørende for os, at kommunen har en positiv tilgang til industrien og til samarbejde med virksomheder som Canopy Growth, og at I har et universitet i verdensklasse med dygtige forskere inden for naturvidenskab og teknologi. Det er vigtigt, når vi gerne vil etablere os som virksomhed og brand, og der har Odense på mange måder et gunstigt miljø.

Spectrum Cannabis forventer at have de første medicinske produkter på gaden i løbet af sommeren 2019 - dog kun en lille del i Danmark. Selve produktionen af cannabis ventes at resultere i 12-13 ton årligt.

Også et andet canadisk selskab, Aurora, har slået sig ned i Odense for at producere medicinsk cannabis. Det foregår med tomatavleren Mads Pedersen i et samarbejde, som det er fristende at kalde et joint venture.

I Canada, der også er et forholdsvis nyt marked, er det ifølge John McNeill omkring 300.000 af de godt 36 milioner indbyggere, der jævnligt benytter sig af medicinsk cannabis.