I oktober chokkerede den britisk bagerkæde Patisserie Valerie aktiemarkedet med en besked om, at man havde fundet indikationer på bedrageri i selskabets regnskaber.

Nu har den børsnoterede kæde, der har over 200 butikker i Storbritannien, gennemgået sine bøger. Det har bekræftet dets værste anelser.

- Arbejdet udført af selskabets revisorer har vist, at de fejlagtige informationer i regnskaberne var omfattende og involverer meget signifikant manipulation.

- Blandt anden manipulation involverer det tusinder af falske bogføringer i selskabets regnskab, skriver Patisserie Valerie i en fondsbørsmeddelelse.

Allerede den 10. oktober meddelte selskabet aktiemarkedet, at man havde fundet tegn på store uregelmæssigheder i dets regnskaber, og at man havde bedt om, at aktierne blev suspenderet på børsen.

To dage efter måtte Patisserie Valerie meddele, at de første resultater var, at selskabet havde en gæld på 9,8 millioner pund - 83 millioner kroner - og ikke som tidligere bogført en fyldt pengekasse med 236 millioner kroner.

Det blev samtidigt fortalt, at overskuddet i årets første ni måneder nok var på en tredjedel af, hvad der var meldt ud tidligere.

Efterfølgende er selskabets finansdirektør blevet anholdt, mere eller mindre hele ledelsen har trukket sig, og det britiske bagmandspoliti har åbnet en efterforskning.

Revisionsfirmaet Grant Thornton, der har revideret selskabets regnskaber, bliver også undersøgt.

I den seneste fondsbørsmeddelelse indikerer selskabet, at resultaterne kan være endnu værre, end det blev meldt ud i oktober.

- Pengestrømmen og profitabiliteten er blevet bogført for højt tidligere og er betydeligt under, hvad der blev meldt ud i handelsopdateringen i oktober, skriver Patisserie Valerie.

Selskabets aktier er fortsat suspenderet.

Patisserie Valerie blev grundlagt i 1926 i London af belgiske Madame Valerie. Kæden blev i 2006 købt af en kapitalfond og har siden udvidet betydeligt.