Statslige forhandlere forlader Forligsen - indtil klokken 10

Innovationsminister Sophie Løhde (V), der er topforhandler for de statslige arbejdsgivere, har kort før klokken to natten til fredag forladt Forligsinstitutionen.

- Det er ikke kæmpe skridt, vi har taget, men vi er kommet i den rigtige retning, siger hun.

- Nu er der gode embedsfolk, som arbejder videre med tekster her i løbet af natten og regner på nogle ting, og så tager vi fat igen i morgen og forhandler videre, lyder det fra Sophie Løhde.

Hun oplyser, at de statslige forhandlere skal møde ind igen klokken ti fredag formiddag.

Omkring halv tre forlod hendes modpart - Flemming Vinther, der er topforhandler for de statslige ansatte - også Forligsinstitutionen.

- Der har været forskellige kontakter og dialoger i dag, og det er i sig selv positivt, så nu vi skal hjem at hvile lidt ud - og så på den igen, siger han på vej ud af døren.

Der er dog stadig aktivitet i "Forligsen", selv om flere af de kommunale forhandlere - herunder FOA's formand, Dennis Kristensen - omkring klokken et tog hjem.

De berettede om, at det var områder, som ikke direkte involverede dem, der blev diskuteret. Ifølge Dennis Kristensen var det lærernes arbejdstid.

Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening og topforhandler for de kommunalt ansatte, kom således tilbage fra et hovedstyrelsesmøde i fagforeningen kort efter midnat.

Han sagde ikke andet til pressen, end at det havde været et "godt møde", som var blevet brugt til at orientere om forhandlingssituationen.

Parterne skal senest 1. maj være blevet enige om nye overenskomster til de offentligt ansatte. Er det ikke sket, kan en strejke bryde ud 6. maj og en lockout 12. maj.

En storkonflikt kan dog i teorien også bryde ud før. Forligsmanden Mette Christensen, som mægler mellem parterne, kan nemlig erklære sammenbrud i forhandlingerne, hvis hun ikke synes, der sker fremskridt.

I det tilfælde vil både en strejke og lockout starte på femtedagen herefter.