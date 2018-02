Spar-ejere fyrer direktør - Tidligere DSB-chef tager over

Virksomheden Dagrofa, der blandt andet står bag butikskæderne Menu og Spar, har afskediget selskabets direktør, Per Thau. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Umiddelbart er der ikke ansat en afløser for den fyrede direktør. I stedet bliver det bestyrelsesformand Jesper Lok, der tidligere har været direktør i DSB mellem 2012 og 2014, der overtager ledelsen.

I pressemeddelelsen fra virksomheden giver den ene af hovedejerne i Dagrofa udtryk for utilfredshed med de økonomiske præstationer.

KFI Erhvervsdrivende Fonds formand, Bo Rygaard, siger i pressemeddelelsen:

- Rentabiliteten skal forbedres med fokus på at forsyne Danmarks førende fødevaremarkeder med gode produkter og attraktive butikker.

Dagrofa har de sidste år oplevet en lavere markedsandel af dagligvarehandlen.

En tidligere analyse bragt hos FødevareWatch og Finans har vist, at hvor Dagrofa sad på 19 procent af dagligvarehandlen i 2010, var den fem år senere nede på 13 procent. Og prognoser har vist, at den andel vil fortsætte med at falde.

Per Thau stod i efteråret i spidsen for en vækstplan for Dagrofa, der skulle udvide Meny-kæden med 50 butikker.