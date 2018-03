Spansk ærkerival efterlader H&M i bakspejlet

Tøjgiganten Inditex, der ejer mærker som Zara, Pull & Bear og Massimo Dutti, har haft et forrygende 2017. Det blev lagt milliarder oven i omsætningen, og dermed klarede Inditex sig betydeligt bedre storkonkurrenten H&M.

I sine mere end 7000 butikker - hvoraf blot fem ligger i Danmark - solgte Inditex for 25,3 milliarder euro - 188 milliarder kroner. Det var en vækst på ni procent.

- Inditex fortsætter med at udrulle sin globale, fuldt integrerende online platform. I 2017 realiserede Inditex en stærk udvikling, skriver selskabet i et kortfattet regnskab.

Med en vækst i salget på ni procent voksede Inditex langt hurtigere end H&M, der voksede med beskedne fire procent sidste år. Dermed er Inditex ved at trække fra. H&M omsatte for 170 milliarder kroner i 2017.

Inditex' vækst kom specielt fra Zara, der solgte for 16,6 milliarder euro sidste år, og Pull & Bear, der øgede salget med 12 procent til 1,7 milliarder euro.

Hvor H&M kæmper med at få onlinesalget til at fungere, er det lykkedes for Inditex. Salget via nettet steg med 41 procent sidste år og står nu for 10 procent af den samlede omsætning.

Nettoresultatet for 2017 endte på 3,4 milliarder euro, der kan komme i aktionærernes lommer.

Og dermed også i Amancio Ortegas. Han er stifter og ejer af Inditex og er ifølge finansmediet Bloomberg verdens sjetterigeste mand med en formue på 66,8 milliarder dollar.

Amancio Ortega er født af en jernbanearbejder i det nordlige Spanien i 1936.

I en tidlig alder fik han arbejde hos en skjortesyer, og i 1972 startede han et selskab, der solgte badekåber.

I 1975 åbnede han sin første Zara-butik. I dag er der over 2000 Zara-butikker verden over, og en stribe andre brands er kommet til under selskabet Inditex.

Inditex har klaret sig fremragende efter krisen. Det har givet selskabet en markedsværdi på 102 milliarder euro. Amancio Ortega ejer 60 procent af Inditex og derudover ejendomme for flere milliarder.

Den spanske tøjmogul er kendt for at være ualmindeligt pressesky. Indtil 1999 var der ingen officielle billeder af ham, og han har kun givet tre interview nogensinde.

Han er desuden kendt for at være loyal over for sit spanske lokalområde, hvor han stadig spiser med sine ansatte i kantinen og besøger den samme kaffebar, som han altid har brugt.