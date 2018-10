Sønderborg Lufthavn sigter mod nye højder: Vil have op mod 300.000 årligt rejsende

Med en kommunal budgetbevilling tager Sønderborg Lufthavn nu konkret fat i at realisere en strategiplan med investeringer på over 300 millioner kroner. Helt ny terminalbygning på vej.

Udgiften til terminalen er i budgettet anslået til omkring 100 millioner kroner. Penge som også skal findes i samarbejde med private aktører ligesom lufthavnen pålægges at effektivisere i driften de kommende år. Nye ruter er også nævnt som en forudsætning for at sikre de forestående investeringer.

Den snart 50 år gamle Sønderborg Lufthavn er nok mest kendt for sine ruteflyvninger til og fra København. I mange år med det daværende Cimber Sterling, der gik konkurs i 2012 og siden Alsie Express, som efterfølgende har udvidet ved også at flyve charterflyvning for blandt andre Gislev Rejser. Også tyske rejsebureauer har benyttet Sønderborgs lufthavn.

Netværk og dialog

- Strategiplanen, som har været flere år undervejs, er udviklet i samarbejde med de flyselskaber, som vi har været i dialog med. Det er blandt andet foregået under den store årlige konference "Routes", hvor repræsentanter for flyselskaber og lufthavne mødes for at netværke, siger lufthavnschef Christian Berg.

I forbindelse med strategiplanen indgår desuden en forlængelse af start- og landingsbanen, men det ligger dog længere ude i fremtiden. Formentlig først omkring 2025.

Den kommunalt drevne lufthavn er vejledt af et Advisory Board bestående af erhvervsfolk med Danfoss' bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen, i spidsen. Særligt Danfoss har stærke interesser i at have en effektiv lufthavn med luftbroer ud i Europa og resten af verden.