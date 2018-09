Slagteridirektør: Det bliver en lang og kold vinter

Horsens: - Hvis ikke vi sørger for at få systemtabet væk fra producent til forbruger, hvis ikke vi får skabt værdiforædling i vores produkter, og hvis ikke vi får os linket bedre til det asiatiske marked, så har vi et stort problem. Så overlever I ikke som landmænd - det er en opgave, vi skal løse i fællesskab, lød det advarende budskab fra administrerende direktør ved Danish Crown Jais Valeur, da han fredag deltog i landbrugets vækst-konference.

Her holdt han et oplæg for de omkring 400 deltagere med relation til landbruget. Temaet var, hvordan Danish Crown vil skabe vækst, og i den forbindelse er der mange udfordringer at tage fat på i den kommende tid, fortalte han.

Det er sjette gang, landbruget holder vækstkonference, og fredag foregik det på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens.

Jais Valeur fortalte i sit indlæg om, hvordan man kan skabe et mere profitabelt Danish Crown, set i lyset af de store udfordringer, virksomheden står over for.

- Min påstand er, at den danske notering - den danske pris på grisen, er et udmærket udtryk for værdien af grisen ude på markedet, og det tror jeg også, man kan se i smågriseeksporten, som er ved at gå i stå i øjeblikket. Jeg tror, vi kommer til at få en rigtig lang og kold vinter for især smågriseproducenterne, men slagtesvineproducenterne vil også få det svært de kommende måneder, sagde Jais Valeur.

Han forklarede, at det store problem er, at amerikansk svineproduktion bliver ved med at vokse. Der er de seneste år blevet produceret 16 procent flere grise, og selv om der er eksportstop til Kina, bliver der givet støtte til amerikansk svineproduktion. Der er bygget fem nye storslagterier i USA de seneste år, så kapaciteten fra USA bliver ved med at vokse. Et kilo svinekød fra USA koster for øjeblikket omkring seks kroner, lød det fra Jais Valeur.

- Det er det, vi konkurrerer med. Efter nogle år, hvor verdensmarkedet har været meget attraktivt, sidder vi i en situation, hvor priserne er langt lavere. Og som verdens største eksportør af gris er vi temmelig udsatte, sagde Jais Valeur.